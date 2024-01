HUAWEI triple son optimisme et prévoit de vendre 10 millions de téléphones pliables en 2024

Le fabricant chinois prévoit de vendre plus de 2 millions de téléphones pliables en 2023, de sorte que ses attentes ont considérablement augmenté

Les smartphones pliables de HUAWEI pourraient tripler leur succès en 2024, c’est ce que souhaite le fabricant // Image : HUAWEI

Après des années en arrière-plan sur le marché des téléphones mobiles, HUAWEI est en train de faire son retour sur le devant de la scène et vise à figurer parmi les meilleures ventes cette année. Plus précisément, l’optimisme du fabricant chinois est particulièrement important dans le segment des téléphones pliables. Il a vendu 2,3 millions d’unités en 2023, mais cela ne l’empêche pas de prévoir la vente de 10 millions de téléphones pliables cette année.

En comparant les chiffres réels de vente aux prévisions pour 2024, il semble difficile pour HUAWEI d’atteindre son objectif. Cependant, il est bon de se rappeler que la marque envisage de vendre un téléphone pliable pas cher, ce qui pourrait susciter un grand intérêt de la part du public. Il semble que l’entreprise prenne très au sérieux ses prévisions de vente, car elle a déjà passé de nouvelles commandes pour augmenter le rythme de production.

Il y a déjà plusieurs informations qui indiquent que 2024 pourrait être l’année de la renaissance pour HUAWEI. Les nouvelles données concernent sa section des téléphones pliables, qui pourrait connaître une forte impulsion dans les mois à venir. Selon le média chinois CNMO, HUAWEI espère vendre jusqu’à 10 millions de smartphones pliables en 2024, multipliant ainsi par 3 les chiffres obtenus l’année passée.

Plus précisément, les attentes de la société se situent entre la vente de 7 et 10 millions d’unités. Étant donné qu’elle a réussi à expédier 2,3 millions de téléphones pliables en 2023, il est évident que ses aspirations sont beaucoup plus élevées. HUAWEI est consciente que de plus en plus d’utilisateurs sont intéressés par ce type de terminaux, c’est pourquoi elle souhaite répondre à la demande en proposant des smartphones pliables de qualité, qu’ils soient de format livre ou clapet.

Eh bien, comment sait-on que HUAWEI prévoit de vendre beaucoup plus de smartphones pliables ? Parce que l’entreprise a passé une nouvelle commande de composants afin que sa chaîne d’approvisionnement puisse non seulement maintenir, mais également augmenter le rythme de production. Si HUAWEI souhaite vendre plus de smartphones pliables, elle doit également les produire, c’est pourquoi elle a demandé des composants tels que des capteurs d’image CMOS.

Comme le soulignent depuis HUAWEI Central, l’achat précoce de ces capteurs par HUAWEI a également une autre raison. En effet, il est prévu que le prix de ces capteurs photo augmente au cours du premier semestre de l’année, de sorte que l’entreprise chinoise évite ainsi de les acheter plus cher.

Grâce à cet investissement plus important dans les smartphones pliables, HUAWEI pourra s’imposer comme l’une des marques vendant le plus de smartphones « haut de gamme » dans le monde entier. L’entreprise a terminé l’année 2023 à la troisième place du classement, juste derrière Apple et Samsung. Étant donné qu’une grande partie de ses smartphones pliables sont du segment « haut de gamme », il ne sera pas difficile pour elle de rester dans le top 3 si elle parvient à atteindre les 10 millions d’unités vendues qu’elle a prévus.