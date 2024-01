Si vous cherchez un téléphone pas cher avec un bon appareil photo, ne perdez pas de vue ce prochain Motorola

Le saut du Moto G53 au Moto G54

Le Moto G53 était un téléphone assez populaire parmi les téléphones pas cher du marché Android

Le marché des téléphones pas cher est plus compétitif que jamais. En effet, une récente fuite nous a permis de voir des images révélées du Motorola G54 5G par l’initié Evan Blass nous montre l’arrière de cet appareil, qui embarque un double appareil photo où l’une des lentilles a une résolution de 50 mégapixels et la technologie propre de Motorola dans ses capteurs.

La lutte constante des téléphones pas cher

Il est évident que les téléphones pas cher connaissent un grand moment. Bien loin des normes de qualité d’il y a 7 ou 8 ans, il existe de nombreux téléphones qui coûtent moins de 200 euros et qui sont capables de faire de grandes choses. En réalité, on estime que le coût de ce Motorola G54 5G serait de 200 euros, ce qui le placerait dans un endroit très intéressant avec un appareil photo de cette qualité.

Moto G54 pic.twitter.com/KsTpa62whq — Evan Blass (@evleaks) 17 août 2023

Dans les gammes abordables, les fonctionnalités sont souvent plus limitées que dans un haut de gamme, mais elles misent souvent sur une fonctionnalité puissante en particulier qui peut attirer un certain type de public : des écrans de qualité, des batteries longue durée ou à charge très rapide, ou, comme dans le cas du Motorola G54 5G, un appareil photo au-dessus de la norme pour son prix. Ce ne sera pas un Pixel 7 Pro, mais cela peut être un téléphone très recommandable pour son prix.

Motorola dans la compétition Android

Motorola est l’une des marques les plus populaires depuis une décennie parmi les smartphones Android, et l’une des rares à pouvoir se vanter d’être occidentale face à l’essor actuel des téléphones chinois, qui dominent de nombreux segments du marché. En plus des téléphones abordables, ils font également partie de marchés plus novateurs tels que celui des téléphones pliables, où leur téléphone à clapet, le Motorola RAZR 40, se positionne comme une option intéressante dans ce créneau.

Cependant, Motorola a également d’autres défis à relever, comme accroître sa domination sur le marché, qui a été amoindrie par d’autres marques plus attrayantes pour de nombreux utilisateurs, à l’exception des États-Unis. Motorola n’est plus parmi les marques les plus vendues, mais bon nombre de ses téléphones restent des options intéressantes dans toutes les gammes.