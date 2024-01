L’Apple Watch continue de rencontrer des problèmes: le cas d’Apple ne convainc pas la ITC

Alors même qu’Apple peut continuer à vendre les Apple Watch Series 9 et Ultra 2 jusqu’au 15 janvier, leurs montres restent en difficulté

Le capteur d’oxygène dans le sang pose toujours des problèmes aux Apple Watch Series 9 et Ultra 2

Apple n’a pas terminé l’année 2023 en beauté. Pendant quelques jours, il a dû suspendre la vente des Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 en raison du litige qu’il a avec l’entreprise Masimo, lié à la violation de brevets du capteur d’oxygène dans le sang du dispositif. Cependant, la société de Cupertino a réussi à stopper l’interdiction, mais il semble que les Apple Watch restent en difficulté.

Il s’avère que la CI s’est formellement opposée à la motion de l’entreprise visant à maintenir en pause l’interdiction de vente de l’Apple Watch pendant l’appel d’Apple. Dans un document déposé auprès de la Cour d’appel des États-Unis, les avocats de la CI soulignent qu’Apple a présenté un dossier faible et peu convaincant.

Les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 restent en difficulté

Dans le document qui est venu au jour, les avocats de la CI estiment non seulement que le cas présenté par Apple est faible et très peu convaincant, mais ils ajoutent également que les arguments d’Apple reviennent à peu près à un contrevenant indéniablement condamné qui demande la permission de continuer à violer les brevets.

Bien que cela signifie que l’Apple Watch reste en difficulté, le tribunal acceptera des réponses des autres parties jusqu’au 15 janvier, ce qui signifie que la société de la pomme pourra continuer à vendre ses montres jusqu’au début de la semaine prochaine au minimum. Un bon moment pour que chacun puisse faire valoir ses arguments.

Cette affaire remonte loin. En octobre de l’année dernière, la CI a statué que les montres d’Apple capable de détecter les niveaux d’oxygène dans le sang viole les brevets de l’entreprise de technologie médicale Masimo. En conséquence, l’importation et la vente de ces dispositifs ont été interdites aux États-Unis. Il est important de souligner que cette fonction est présente dans l’Apple Watch Series 6 et les modèles plus récents, à l’exception de l’Apple Watch SE.

D’autre part, Masimo accuse Apple de vol de secrets et de chasse aux employés dans le but de développer le capteur d’oxygène dans le sang de leur Apple Watch. En décembre, Apple a dû cesser la vente de ses Apple Watch ; cependant, comme nous l’avons dit, elle a obtenu une prolongation temporaire et pourra donc poursuivre les ventes jusqu’au 15 janvier. Nous verrons comment tout cela se termine.