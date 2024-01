Cette nouvelle fonction d’Android est parfaite pour savoir quelles nouveautés arrivent sur votre téléphone avec chaque mise à jour

Le fait est que, lorsque une nouvelle version stable d’Android arrive, la plupart d’entre nous connaissent déjà les principales nouveautés incluses dans cette mise à jour du système d’exploitation mobile de la grande G, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’Android 14 inclut une nouvelle fonction qui permet aux fabricants de smartphones de nous envoyer un résumé des améliorations spécifiques qui arrivent sur nos appareils mobiles avec cette nouvelle version d’Android.

Ainsi, les propriétaires de plusieurs terminaux qui ne sont pas de Google reçoivent une notification leur indiquant les nouveautés qui arrivent sur leur téléphone avec la mise à jour vers Android 14.

Comme nous l’apprend le média Android Police, Google a inclus une nouvelle fonctionnalité dans Android 14 qui permet aux fabricants de téléphones de créer des résumés personnalisés de toutes les nouveautés de la nouvelle version d’Android et de les envoyer à leurs clients de la manière qu’ils jugent la plus appropriée.

Eh bien, récemment, les propriétaires de certains smartphones Android tels que le Samsung Galaxy S23 Ultra, le OnePlus 8 Pro ou l’ASUS ZenFone 10 reçoivent une notification avec un résumé de toutes les améliorations qui arrivent sur leurs appareils après la mise à jour vers Android 14.

Dans le cas du Samsung Galaxy S23 Ultra, en ouvrant cette notification, vous êtes présenté avec une présentation de slides, que nous vous laissons ci-dessous, qui se concentre sur les nouvelles fonctionnalités des applications de la grande G telles que Google Maps, Google Photos ou Google Messages, ainsi que sur d’autres caractéristiques intéressantes pour l’utilisateur comme une nouvelle fonction d’accessibilité appelée « Notifications sonores » ou une nouvelle option vous permettant de protéger vos mots de passe avec un code PIN personnalisé.

De plus, en ce qui concerne l’ASUS Zenfone 10, comme l’a confirmé le célèbre leakeur Mishaal Rahman via son compte Twitter, cette notification se concentre davantage sur les nouveautés propres à Android 14 telles que le nouveau thème monochrome, la possibilité de synchroniser les applications de santé et de fitness, les fenêtres contextuelles de permission d’emplacement améliorées, les notifications flash, les nouvelles options d’agrandissement dans les paramètres rapides et les nouvelles options pour les appareils auditifs.

Here are some of the new features in Android 14 that Google is highlighting as part of a push notification sent to users after upgrading.

1) New monochrome color theme options. Make your device look sleek and beautiful with dynamic monochrome color options.

2) Sync your health… pic.twitter.com/6jDmMiJXkJ

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) Janvier 6, 2024