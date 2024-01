Que faire si de l’eau pénètre dans les haut-parleurs du téléphone portable : comment le réparer étape par étape

De l’eau a-t-elle pénétré dans les haut-parleurs de votre téléphone portable ? Ne vous inquiétez pas, ce problème a une solution.

Téléphone portable plongé dans l’eau

Même si vous avez un téléphone portable Samsung résistant à l’eau, dans le cas où de l’eau pénètre dans les haut-parleurs, il est possible que vous rencontriez un problème, car le son ne sera pas correctement audible. La certification IP du téléphone, lorsqu’elle indique qu’il est résistant à l’eau, signifie que nous n’aurons pas de problèmes graves, mais cela ne garantit pas que le son sera identique à celui d’un téléphone sans eau à l’intérieur. C’est pourquoi, si de l’eau a pénétré dans les haut-parleurs de votre téléphone, il est important de rechercher une solution.

Pour cela, vous pouvez utiliser des applications spécialisées, des sites Web qui vous aident ou même le propre système du téléphone. Nous vous expliquerons ci-dessous toutes vos options.

Nettoyeur de haut-parleurs de Xiaomi

Si vous avez un téléphone portable Xiaomi avec MIUI 12 ou supérieur, vous pouvez nettoyer les haut-parleurs avec le propre système du téléphone. Pour ce faire, il vous suffit de suivre ces étapes :

Accédez au menu Paramètres. Allez dans Paramètres supplémentaires. Appuyez sur Nettoyer le haut-parleur. Activez la case correspondante.

Ensuite, un son sera reproduit pendant 30 secondes pour vous aider à nettoyer le haut-parleur de votre téléphone. La recommandation de Xiaomi est de répéter ce processus entre 2 et 5 fois, tout en secouant l’appareil avec le haut-parleur dirigé vers le bas.

Avec Fixmyspeakers.com

Une autre option qui peut vous aider à nettoyer le haut-parleur de votre téléphone est le site Web Fixmyspeakers.com. Ce que ce site fait est très similaire à ce que fait le nettoyeur de haut-parleur de Xiaomi, avec l’avantage de ne pas importe quel téléphone vous avez pour pouvoir l’utiliser. Lorsque vous entrez sur le site et appuyez sur le bouton, un son avec une fréquence spécifique dont les ondes sont conçues pour aider l’eau à sortir des haut-parleurs sera émis. Par conséquent, vous n’avez en principe rien à faire, il suffit de laisser le son jouer et de laisser l’eau sortir lentement de votre smartphone.

Avec des applications spécialisées

Une troisième option qui s’offre à vous est d’utiliser des applications pour expulser l’eau des haut-parleurs et ainsi les laisser complètement propres.

Le fonctionnement de ces applications est pratiquement identique à celui du site Web mentionné dans la section précédente, bien qu’elles disposent pour la plupart de certaines fonctionnalités supplémentaires pour que le nettoyage de vos haut-parleurs soit complet. Vous pouvez essayer différentes options jusqu’à trouver l’application qui laissera vos haut-parleurs aussi propres que le premier jour.

Speaker Cleaner

Cette application, tout comme les deux systèmes que nous avons mentionnés précédemment, nous permet de reproduire des sons avec une tonalité qui aide à expulser l’eau et même la saleté de nos haut-parleurs. Mais elle a l’avantage de proposer plusieurs tonalités disponibles, afin que nous puissions choisir celle qui convient le mieux à notre téléphone pour un nettoyage parfait. Cependant, nous devrons tolérer un peu de publicité, ce qui est courant dans les applications gratuites.

Speaker Cleaner | Play Store

Expulsar el agua

Cette application nous offre également la possibilité de reproduire un ton qui nous aide à faire sortir facilement toute l’eau qui est coincée dans notre téléphone.

Les développeurs de l’application recommandent de placer le téléphone avec l’écran posé sur la table. Par conséquent, contrairement au nettoyeur de haut-parleurs de Xiaomi, dans ce cas, nous n’aurons pas à secouer le téléphone, mais simplement le laisser tranquille pendant que le son provenant de cette application fait son travail.

Expulsar el agua | Play Store

Speaker Cleaner

L’utilisation de cette application est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le seul bouton qu’elle contient. Ensuite, elle commencera à produire un son qui devient de plus en plus aigu chaque seconde. Ce son est émis dans une tonalité conçue pour aider nos haut-parleurs à expulser tout ce qui aurait pu s’y coincer, principalement de l’eau, mais aussi de la poussière. Tout comme précédemment, il est recommandé d’utiliser cette application avec le téléphone appuyé sur la table avec l’écran vers le bas.

Speaker Cleaner | Play Store

Desentrelazador de altavoz

Cette application dispose d’un algorithme qui produit différentes ondes sonores dont la vibration aide à expulser l’eau qui pourrait être piégée dans le haut-parleur, de manière à éliminer les sons étranges qui se produisent parfois lorsque le haut-parleur est mouillé.

Elle est très facile à utiliser et les résultats sont assez satisfaisants.

Desentrelazador de altavoz | Play Store

Réparation de haut-parleurs

Bien que cette application soit très similaire aux précédentes, en réalité son interface peut sembler un peu plus chaotique. Mais il vaut la peine de la télécharger car elle dispose à la fois d’un mode automatique et d’un mode manuel, qui nous permet de choisir la fréquence du son que nous allons reproduire. De plus, les deux modes disposent de fonctions à la fois pour nettoyer le haut-parleur de votre téléphone et pour retirer l’eau qui aurait pu rester coincée dans vos écouteurs.

Réparation de haut-parleurs | Play Store

Nettoyeur de haut-parleurs

Cette application est probablement celle qui offre le plus d’options, car elle dispose d’un mode automatique, manuel et de vibration uniquement sans son.

Il est particulièrement intéressant, car nous pourrons essayer de nettoyer notre appareil en silence complet.