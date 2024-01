Le Mate 60 Pro est si populaire en Chine que d’autres marques ont commencé à vendre des étuis pour le téléphone portable de HUAWEI

Meizu, une marque de téléphones mobiles concurrente de HUAWEI, veut profiter du succès du Mate 60 Pro en Chine en vendant des étuis compatibles

Les étuis de Meizu créés pour le HUAWEI Mate 60 Pro

Le HUAWEI Mate 60 Pro est un véritable succès en Chine. À peine cinq jours après sa mise en vente, il avait déjà atteint le million d’unités vendues, et pendant un certain temps, il est devenu plus populaire que les modèles de la série iPhone 15 dans le pays d’origine de la marque. Son succès en Chine a été si impressionnant que grâce à lui, HUAWEI est à nouveau l’une des marques qui vend le plus de téléphones haut de gamme dans le monde entier.

En réalité, l’accueil favorable du dernier fleuron de HUAWEI a attiré l’attention d’autres fabricants de téléphones mobiles concurrents de HUAWEI, qui n’ont pas hésité à essayer de tirer profit de son succès. Comment? De la manière la plus simple possible : en lançant des accessoires compatibles avec le HUAWEI Mate 60 Pro.

Voici les étuis de Meizu pour le HUAWEI Mate 60 Pro

Meizu, une autre marque de téléphones d’origine chinoise, connue pour lancer des smartphones haut de gamme à prix abordable comme le récent Meizu 21, a récemment mis en vente une collection d’étuis de protection pour le HUAWEI Mate 60 Pro, un smartphone concurrent.

Les étuis en question comportent des gravures commémorant la célébration de l’Année du Dragon et sont vendus entre 119 et 199 yuans, soit entre 15 et 25 euros selon le taux de change actuel.

Les étuis seront disponibles à l’achat sur la boutique en ligne de la marque, où d’ailleurs, il est également possible de trouver des étuis pour les derniers modèles d’iPhone.

Malgré le caractère remarquable de la situation, il faut reconnaître que Meizu n’est pas la seule entreprise à avoir réalisé un mouvement similaire. Nothing, la start-up londonienne dirigée par Carl Pei, a récemment lancé des étuis pour iPhone en partenariat avec Casetify avec un design s’inspirant de certains traits des smartphones Nothing Phone (1) et (2). D’autre part, il n’y a pas si longtemps, en Chine, un étui pour iPhone avec l’esthétique du HUAWEI Mate 60 Pro est devenu très populaire.