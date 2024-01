Le OnePlus 10 Pro se met à jour officiellement vers Android 14

OxygenOS 14 basé sur Android 14 est maintenant officiellement disponible sur les OnePlus 10 Pro en Inde et devrait s’étendre au reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Le OnePlus 10 Pro reçoit la version stable d’OxygenOS 14 avec Android 14

Après avoir annoncé OxygenOS 14, la dernière version de sa surcouche personnalisée basée sur Android 14 à la fin du mois de septembre, OnePlus a commencé à déployer cette nouvelle mise à jour logicielle en novembre sur ses meilleurs terminaux, tant les plus récents que ceux qui sont déjà sur le marché depuis un certain temps.

Ainsi, après avoir récemment lancé la mise à jour vers Android 14 avec OxygenOS 14 sur son dernier flagship, le OnePlus 11, c’est maintenant au tour du porte-étendard de la marque chinoise en 2022, le OnePlus 10 Pro.

OxygenOS 14 avec Android 14 arrive officiellement sur le OnePlus 10 Pro

OnePlus vient de confirmer, à travers les forums de sa communauté, qu’il a commencé à déployer la mise à jour vers OxygenOS 14 avec Android 14 sur les OnePlus 10 Pro en Inde avec la version du firmware NE2211_14.0.0.202(EX01).

Pour le moment, cette nouvelle mise à jour du système d’exploitation n’est disponible que pour les testeurs bêta en Inde, mais on s’attend à ce qu’elle s’étende à d’autres régions du monde et aux utilisateurs qui sont inscrits à la version bêta au cours des prochaines semaines.

Comme vous pouvez le voir sur les captures d’écran que nous vous avons laissées ci-dessus, ce nouveau firmware a une taille de téléchargement d’environ 790 Mo et inclut les principales nouveautés d’OxygenOS 14, parmi lesquelles nous pouvons souligner Fluid Cloud, une nouvelle barre d’état qui se veut un centre de contrôle où vous pouvez consulter toutes les informations sur l’état de l’appareil, File Dock, une fonctionnalité qui vous permet de transférer facilement des fichiers entre les appareils de la marque, Content Extraction, une fonctionnalité qui permet de reconnaître et extraire le texte d’une image à l’écran d’un simple toucher et Smart Cutout, une fonctionnalité qui vous permet de séparer plusieurs sujets d’une photo de l’arrière-plan pour la copier ou la partager.

Une fois que cette mise à jour sera disponible à l’échelle mondiale, pour l’appliquer à votre OnePlus 10 Pro, vous devrez simplement accéder à la section des mises à jour de votre téléphone OnePlus et appuyer sur le bouton Télécharger et installer.