Nouveaux OPPO Reno11 et Reno11 Pro : la gamme haut de gamme abordable d’OPPO se renouvelle complètement

La famille OPPO Reno se met à jour avec deux nouveaux modèles : voici tout ce que vous devez savoir sur les nouveaux OPPO Reno11 et Reno11 Pro.

Le nouveau OPPO Reno11 Pro dans ses trois couleurs disponibles

La série Reno d’OPPO a toujours été caractérisée par des terminaux haut de gamme qui reprennent les caractéristiques les plus remarquables des derniers porte-étendards de la marque et qui sont renouvelés beaucoup plus fréquemment que les autres familles de smartphones du catalogue.

Une bonne preuve en est que seulement 6 mois après le lancement des OPPO Reno10, la société chinoise a maintenant présenté sa nouvelle génération de dispositifs haut de gamme abordables, composée de deux modèles : les OPPO Reno11 et Reno11 Pro.

OPPO Reno11 et Reno11 Pro, toutes les informations

OPPO Reno11 et OPPO Reno11 Pro Caractéristiques OPPO Reno11 OPPO Reno11 Pro Dimensions et poids 162,4 x 74,1 x 7,59/7,66 mm

184 grammes 163 x 74,2 x 8,19/8,26 mm

190 grammes Écran Écran OLED incurvé de 6,7 pouces

Résolution Full HD+ (2412 × 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz

Luminosité maximale de 950 nits Écran OLED incurvé de 6,74 pouces

Résolution 1,5K (2772 × 1240 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz

Luminosité maximale de 1 600 nits Processeur MediaTek Dimensity 8200 Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 RAM 8/12 Go LPDDR5x 12 Go LPDDR5x Système d’exploitation ColorOS 14 basé sur Android 14 ColorOS 14 basé sur Android 14 Stockage 256/512 Go UFS 3.1 256/512 Go UFS 3.1 Caméras Arrière :

Principal : Sony LYT600 de 50 MP, f/1.8, OIS

Sony IMX355 ultra grand-angle de 8 MP, f/2.2, angle de vision de 112º

Sony IMX709 téléobjectif de 32 MP, f/2.0, zoom optique hybride 2X et zoom numérique 20X

Avant :

Sony IMX709 de 32 MP, f/2.4 Arrière :

Principal : Sony IMX890 de 1/1.56″, 50 MP, f/1.8, OIS

Sony IMX355 ultra grand-angle de 8 MP, f/2.2, angle de vision de 112º

Sony IMX709 téléobjectif de 32 MP, f/2.0, zoom optique hybride 2X et zoom numérique 20X

Avant :

Sony IMX709 de 32 MP, f/2.4 Batterie 4 800 mAh

Charge rapide VOOC de 67W 4 700 mAh

Charge rapide VOOC de 80W Autres Lecteur d’empreintes sous l’écran

Port USB Type-C

5G

Double SIM

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

NFC

GPS Lecteur d’empreintes sous l’écran

Port USB Type-C

5G

Double SIM

Bluetooth 5.2

Wi-Fi 6

NFC

GPS Couleurs Obsidian Black, Fluorite Blue et Moonstone Obsidian Black, Fluorite Blue et Moonstone Prix À partir de 321 euros À partir de 450 euros

OPPO vient d’annoncer en Chine les Reno11 et Reno11 Pro, deux terminaux haut de gamme qui ont un design renouvelé par rapport à la génération précédente, car ils optent pour un grand module de caméras arrière de forme ovale situé dans le coin supérieur gauche, composé à son tour de deux petits modules de forme circulaire où sont logés les trois capteurs photo et le flash LED. De plus, si l’on retourne le terminal, on trouve une partie avant presque sans bords avec des côtés incurvés et un trou dans l’écran situé au centre où se trouve l’appareil photo pour les selfies.

En termes de performances, il existe des différences claires entre les deux modèles, car l’OPPO Reno11 dispose d’un écran courbé OLED de 6,7 pouces avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 950 nits, tandis que le modèle Pro est équipé d’un écran OLED courbé de 6,74 pouces avec une résolution 1,5K, le même taux de rafraîchissement de 120 Hz que son petit frère et une luminosité maximale de 1 600 nits.

De plus, les Reno11 et Reno11 Pro sont également équipés de processeurs différents, car le Reno11 est équipé d’un MediaTek Dimensity 8200 accompagné de deux versions de mémoire RAM de 8 et 12 Go LPDDR5X et de deux variantes de stockage interne de 256 et 512 Go de type UFS 3.1. Le Reno11 Pro quant à lui est doté d’une puce Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 soutenue par une seule option de 12 Go de mémoire RAM LPDDR5X et par les mêmes deux versions de mémoire interne que le modèle de base.

Dans le domaine de la photographie, les deux terminaux optent pour un module triple de caméras arrière composé d’un capteur principal de 50 MP avec une ouverture focale de f/1.8 et OIS, le Sony LYT600 pour le Reno11 et le Sony IMX890 pour le Reno11 Pro, un capteur Sony IMX355 ultra grand-angle de 8 MP avec une ouverture focale de f/2.2 et un angle de vision de 112º, et un capteur téléobjectif, le Sony IMX709, de 32 MP avec une ouverture focale de f/2.4, un zoom optique hybride 2X et un zoom numérique jusqu’à 20X, ainsi qu’une caméra frontale montant ce même capteur Sony IMX709 de 32 mégapixels.

Les nouveaux OPPO Reno11 ne sont pas en reste en termes d’autonomie et de vitesse de charge, car le modèle de base est équipé d’une batterie de 4 800 mAh avec une charge rapide de 67W et la version Pro est équipée d’une batterie légèrement moins puissance, 4 700 mAh, mais avec une charge ultrarapide de 80W.

OPPO Reno11 et Reno11 Pro : disponibilité et prix

Les OPPO Reno11 et Reno11 Pro sont désormais disponibles à l’achat en Chine dans trois couleurs : Obsidian Black, Fluorite Blue et Moonstone, et dans cinq options de mémoire différentes aux prix officiels suivants :