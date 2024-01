Une des applications légendaires de gestion de tâches de l’iPhone est de retour et meilleure que jamais

La deuxième version d’une des applications emblématiques pour l’iPhone est désormais disponible. Clear 2 est ici

Clear 2 peut désormais être téléchargé depuis l’App Store

Si vous avez été utilisateur d’iOS pendant de nombreuses années, c’est une bonne nouvelle pour vous. Mais même si vous ne l’avez pas été, c’est également une bonne nouvelle. La deuxième version de Clear vient d’être lancée, l’une des applications les plus emblématiques de l’App Store et que la plupart des vétérans ont utilisée et eu sur leur iPhone. Et elle revient chargée de nouveautés et avec un nouveau design.

Clear a été lancée pour la première fois en 2012 et, bien qu’elle ait reçu quelques mises à jour depuis lors, il est vrai qu’elle avait besoin d’une nouvelle mise à jour, comme celle qu’elle a reçue. Une deuxième version qui a été lancée après une longue période de développement et qui peut déjà être appréciée.

Clear 2 : l’une des applications les plus emblématiques de l’App Store est de retour

Clear 2 conserve la même essence, le même design et la même facilité d’utilisation que la version originale, mais avec des changements. En ce qui concerne son design, elle comprend de nouveaux thèmes, un design en plein écran, de nouvelles polices et des icônes pour l’application. En ce qui concerne la fonctionnalité, elle inclut de nouveaux gestes pour créer de nouvelles listes avec beaucoup de fluidité.

L’essence de Clear est toujours présente dans sa deuxième version, car la création et la gestion des listes n’ont pas changé. Pour ce faire, il suffit de toucher n’importe où pour ajouter un élément à une liste, et de faire glisser le doigt pour le cocher ou le supprimer. Un toucher sur la partie inférieure de l’application permet d’avoir une vue d’ensemble de la liste, et un deuxième toucher sur la partie inférieure conduit à des options permettant de personnaliser et bien plus encore.

Les utilisateurs disposent d’un nombre illimité de listes et d’éléments à l’intérieur de celles-ci. Les éléments faisant partie d’une liste peuvent être déplacés en les faisant glisser et en les déposant. De plus, en faisant glisser et en maintenant appuyé vers la gauche, il est possible d’ajouter une heure et une date à cet élément s’il s’agit d’une tâche, car Clear est destinée à être utilisée comme une application de listes ou de tâches.

Tout comme la version originale de Clear, en utilisant l’application, il est possible de débloquer des éléments de personnalisation tels que des couleurs pour son interface, des polices ou des icônes de l’application. Certains sont difficiles à obtenir et ainsi l’application se transforme également en un jeu. Clear 2 peut être téléchargé gratuitement depuis l’App Store, un autre changement par rapport à la version originale. Sans aucun doute, l’une des meilleures applications pour commencer l’année 2024.