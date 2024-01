Sony fait face à une amende de plusieurs millions pour les prix de PlayStation Store

Sony est poursuivi pour prétendu abus de position dominante : la plainte fait référence à des prix « injustes pour les clients », selon un tribunal londonien.

La PlayStation 5 de Sony

Sony pourrait avoir à payer une amende de plus de 7,000 milliards de dollars pour prétendu abus de position dominante. Selon Reuters, la plainte, déposée l’année dernière par près de 9 millions de personnes au Royaume-Unis, fait référence à la stratégie présumée mise en œuvre par Sony en exigeant que les jeux et les compléments numériques soient commercialisés exclusivement via le PlayStation Store, ce qui a fini par se traduire par des prix injustes pour les consommateurs.

Les avocats de Sony estiment que l’affaire « devrait être rejetée »

Après la décision du tribunal de Londres, Sony devra faire face à la demande collective d’une valeur de 6,300 milliards de livres sterling (environ 7,200 milliards d’euros). Le tribunal a en effet conclu que Sony avait pratiqué des pratiques de position dominante.

La défenseure des consommateurs, Alex Neill, a déposé la demande avec un groupe d’avocats qui ont fourni les documents nécessaires pour prouver que Sony avait profité de la position du PlayStation Store pour limiter la concurrence et exercer un plus grand contrôle sur le prix des jeux et autres éléments vendus via le PlayStation Store, une boutique qui impose à Sony une commission de 30% sur chaque achat.

Dans ce sens, les avocats de Sony ont fait appel de la demande, affirmant que « l’affaire était viciée » dès le départ, et suggèrent que la demande aurait dû être rejetée.

Finalement, cela ne s’est pas produit et l’affaire a avancé. Cependant, les personnes ayant effectué des achats de jeux ou autres contenus pour leurs consoles PlayStation sur le PlayStation Store après le dépôt de la demande ont été exclues de la plainte.

Ainsi, il est probable que l’entreprise doive faire face à l’amende, une partie de l’argent étant destinée à compenser les consommateurs ayant déposé la plainte à l’époque. L’autre partie servira à payer d’autres dépenses et intérêts.