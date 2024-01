Ce moniteur sans fil et ultra-mince impressionnant de Samsung vient de remporter un prix d’innovation au CES

Samsung dévoile son potentiel technique avec le nouveau The Link: voici le moniteur LED le plus fin au monde

The Link est le nouveau moniteur de Samsung qui semble venir du futur : une finesse extrême et un design axé sur la modularité

Lors du CES de Las Vegas 2024, une série d’écrans destinés à révolutionner le secteur technologique ont été présentés. Le premier est le nouvel écran portable pliable OLED d’Asus et le deuxième est le Samsung The Link. Ce moniteur sans fil et ultra-mince de Samsung a remporté le prix de l’innovation au salon technologique.

Sur le plan esthétique, il s’agit d’un moniteur qui surprend par sa finesse extrême, il est presque incroyablement mince à regarder. L’exercice de design de Samsung mérite le prix, mais The Link n’est pas seulement un bel objet. C’est un moniteur plus que fonctionnel et surtout très intéressant à prendre en compte.

Samsung The Link : le moniteur le plus fin au monde est également sans fil et surprend dès le premier regard

En réalité, dès qu’on le voit, cela change complètement la perspective qu’on peut avoir d’un moniteur. The Link de Samsung repose sur une base en forme de « T » qui supporte le panneau et permet de le placer sur n’importe quelle surface de bureau.

Ce design presque sans bordures n’est pas anodin, Samsung souhaite que le moniteur The Link fonctionne en collaboration avec d’autres moniteurs de la même espèce. Pour rendre cela possible, les côtés sont dotés de broches magnétiques qui transmettent l’information sans câble.

Samsung indique elle-même « connectez autant de moniteurs que vous en avez besoin pour obtenir votre configuration parfaite. » Il est clair que l’intention de Samsung est de présenter The Link comme un moniteur conçu pour la productivité sans limites et avec une esthétique jamais vue.

Malgré sa finesse, ce n’est pas un écran OLED. The Link utilise un panneau LED de 32 pouces avec une résolution 4K. On ne sait pas encore comment Samsung a réussi à obtenir une telle finesse avec ce type de panneau.

En ce qui concerne ses spécifications, il ne dispose que de trois ports : HDMI, USB-C et le connecteur de charge. En plus de ces connexions, il dispose de l’espace pour le système de fixation VESA 100 x 100 à l’arrière.

Même s’il est si mince, Samsung indique que The Link est doté de haut-parleurs intégrés et les boutons de contrôle sont placés à l’avant du moniteur. La date de sortie et le prix de ce moniteur si futuriste une fois qu’il sera sur le marché sont encore inconnus. Samsung a encore beaucoup d’informations à révéler à ce sujet et nous serons attentifs pour tout connaître.