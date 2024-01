Laissez place à deux nouvelles meilleures ventes : les POCO X6 Pro et POCO X6 sont désormais officiels et prêts à tout dévaster

Sans aucun doute, les téléphones mobiles de milieu de gamme de POCO sont parmi les plus attendus de l’année, et Xiaomi n’a pas voulu attendre longtemps depuis le passage à l’année 2024 pour nous présenter ses nouveaux POCO X6 Pro et POCO X6, deux appareils qui arrivent avec l’intention de conquérir le milieu de gamme des smartphones Android.

Dans ce cas, ces deux appareils sont déjà disponibles à l’achat en France à partir de 349,99 euros pour le modèle Pro et 299,99 euros pour le POCO X6, des prix assez compétitifs compte tenu de la gamme à laquelle nous nous référons.

Fiche technique du POCO X6 Pro et du POCO X6

POCO X6 Pro POCO X6 DIMENSIONS ET POIDS 160.45 x 74.34 x 8.25 mm

186 grammes 161.15 x 74.24 x 7.98 mm 181 grammes écran 6,67″ AMOLED

120 Hz, taux d’échantillonnage tactile 2 160 Hz

Résolution 1,5K

Contraste 5 000 000 : 1, pic de luminosité de 1 800 nits, 100% DCI-P3 Revêtement Corning Gorilla Glass 5 6,67″ AMOLED 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile 2 160 Hz Résolution 1,5K, contraste 5 000 000 : 1, pic de luminosité de 1 800 nits, 100% DCI-P3 Revêtement Corning Gorilla Glass Victus processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra Mali G615 Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Adreno 710 RAM 8 / 12 Go LPDDR5X 8 / 12 Go LPDDR4X stockage 256 / 512 Go UFS 4.0 256 / 512 Go UFS 2.2 APPAREIL PHOTO ARRIÈRE Capteur principal 64 MP, OIS

Ultra grand-angle 8 MP Macro 2 MP Capteur principal 64 MP, OIS Ultra grand-angle 8 MP Macro 2 MP APPAREIL PHOTO FRONTAL 16 MP 16 MP BATTERIE 5 000 mAh

Charge rapide 67 W 5 100 mAh Charge rapide 67 W SYSTÈME D’EXPLOITATION Xiaomi HyperOS Xiaomi HyperOS CONNECTIVITÉ Double nano SIM 5G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.4

GPS

NFC

Infrarouge

USB de type C Double nano SIM 5G Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.2 GPS NFC Infrarouge USB de type C autres Lecteur d’empreintes sous l’écran Résistance IP54

Double haut-parleurs stéréo Lecteur d’empreintes sous l’écran Résistance IP54 Double haut-parleurs stéréo prix À partir de 349,99 euros À partir de 299,99 euros

Les nouveaux monstres du milieu de gamme pour 2024 sont là

Il est vrai qu’en regardant les images officielles de ces deux modèles, nous ne pouvons pas dire qu’ils ont beaucoup changé par rapport aux POCO X5 Pro 5G et POCO X5, mais nous devons garder à l’esprit que nous avions déjà une base assez solide en termes de design très agréable et particulièrement soigné.

En réalité, dans le cas du modèle Pro, un nouvel aspect en cuir végétalien a été ajouté, ce qui apporte une touche que nous n’avions pas jusqu’à présent dans cette gamme de prix et qui fait que le saut est un peu plus important que ce que nous pensions au départ. Les deux modèles conservent de grands modules de caméras assez frappants, une façade avec des panneaux bien utilisés par rapport au bord et, nouveauté, le capteur d’empreintes digitales est désormais situé sous l’écran.

Et en parlant de l’écran, à la fois le POCO X6 Pro et le POCO X6 partagent un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale pouvant atteindre 1 800 nits, des chiffres impressionnants bien que de nos jours de plus en plus courants dans de nombreux autres modèles concurrents.

Par ailleurs, la véritable mise à niveau entre ces deux modèles se trouve dans les spécifications internes. Par exemple, Xiaomi a décidé d’intégrer le nouveau MediaTek Dimensity 8300-Ultra dans le POCO X6 Pro, tandis que le POCO X6 reste avec le fantastique Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, les deux pouvant aller jusqu’à des versions de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne.

Cependant, il faut prendre en compte que les mémoires du POCO X6 sont en RAM LPDDR4X et en stockage UFS 2.2, tandis que le modèle Pro passe à LPDDR5X et UFS 4.0, un bond assez important en termes de performance qui se fera sentir dans des tâches exigeantes avec les deux appareils.

En ce qui concerne le reste, d’autres différences sont que la batterie du POCO X6 atteint 5 100 mAh contre 5 000 mAh pour le modèle Pro, bien que les deux conservent une charge rapide allant jusqu’à 67W avec le chargeur inclus. De plus, la version Pro intègre la nouvelle norme Bluetooth 5.4 et les deux sont livrés avec le nouveau système d’exploitation HyperOS, ce qui est une excellente nouvelle.

Enfin, quelque chose de curieux que vous devez également savoir, c’est que les deux modèles partagent la configuration de caméras avec un capteur principal de 64 MP stabilisé optiquement, un ultra grand-angle de 8 MP et un troisième capteur macro de 2 MP. Par conséquent, si vous hésitez à acheter l’un ou l’autre modèle, les caméras ne seront pas un élément différenciateur entre les deux.

Prix et disponibilité des POCO X6 Pro et POCO X6

Comme nous vous l’avons indiqué au début de cet article, les nouveaux POCO X6 Pro et POCO X6 sont déjà disponibles à l’achat en France sur les plateformes de mi.com, Amazon et Pc Componentes. Les deux auront une période de vente Early Bird jusqu’au 17 janvier 2024, au cours de laquelle ils seront un peu moins chers, les prix de toutes les versions étant établis comme suit :