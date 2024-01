Voici les caractéristiques du OnePlus 12R, l’alternative économique au OnePlus 12

Le modèle économique du flagship de OnePlus se présente comme une option très puissante.

Le OnePlus 12R est un modèle plus simple, mais il reste nettement supérieur à la plupart des smartphones du marché

Les caractéristiques et spécifications du OnePlus 12R, le smartphone qui arrivera sur le marché en tant qu’alternative économique au OnePlus 12, ont été révélées. Cette deuxième version du nouveau flagship de OnePlus n’aura pas les mêmes composants dans tous ses domaines, mais elle se présente comme un smartphone très intéressant dans le segment de la gamme haut de gamme économique.

OnePlus 12R, une incursion dans l’élite économique haut de gamme

Il a été révélé il y a quelques semaines que OnePlus avait l’intention de sortir pour la première fois en dehors de l’Inde la variante R de son haut de gamme. Et bien que ce modèle, selon l’informateur Max Jambor, soit inférieur au OnePlus 12, il dispose de caractéristiques très attrayantes pour le marché exigeant de l’élite économique haut de gamme, un segment de téléphones bien supérieurs à la gamme moyenne sans avoir besoin d’avoir un prix prohibitif.

Pour commencer, un élément particulièrement remarquable serait le Snapdragon 8 de 2e génération qu’il intégrerait. Le OnePlus 12 dispose de la 3e génération, mais il convient également de mentionner que de grands téléphones actuels comme le Samsung Galaxy S23 Ultra utilisent ce Snapdragon 8 de 2e génération, qui offre des performances de haut niveau aussi bien dans les actions quotidiennes que dans les jeux les plus exigeants.

Mais la puissance ne serait pas, de loin, le seul facteur important. L’écran, avec une taille de 6,78 pouces et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz, permettra de profiter d’une expérience fluide maximale; sa batterie de 5 500 mAh garantit une autonomie très étendue, et les 100 W de charge rapide assurent sa disponibilité constante; et ses options de RAM de 8 Go à 16 Go, ainsi que 128 Go et 256 Go d’espace de stockage, offrent différentes possibilités selon les besoins de l’utilisateur.

Arrivée imminente du OnePlus 12R

Le OnePlus 12R arrivera sur le marché en janvier 2024, mais sera lancé de manière échelonnée en commençant par son pays d’origine. Il est prévu qu’il soit lancé en Chine le 6 janvier prochain, et que son lancement international ait lieu le 23 janvier. Par conséquent, l’attente de ce dispositif se réduit à un seul mois à compter de ces dates. Avec l’arrivée du OnePlus 12 et du OnePlus 12R sur le marché, il ne fait aucun doute que la bataille de l’élite économique l’année prochaine révélera de grandes opportunités d’achat.

Cette date a déjà été confirmée il y a plusieurs jours, mais OnePlus aura un concurrent de taille à cette époque, car il est prévu qu’une marque particulièrement importante annonce ses prochains flagships. Samsung, le plus grand représentant d’Android en termes de ventes et de marque, prévoit de présenter sa gamme S24 le 17 janvier prochain et, bien que les appareils mettent quelques semaines de plus à arriver sur le marché, il est possible de prévoir que la concurrence de l’élite économique commencera très fort l’année prochaine.