Nouveau POCO M6 Pro : HyperOS coule dans les veines d’une nouvelle gamme économique qui offre bien plus que son prix

Xiaomi continue de renforcer son catalogue de téléphones économiques à travers toutes ses marques et maintenant, en ce début de 2024, nous avons déjà avec nous le premier des POCO M. Voici le nouveau POCO M6 Pro, un nouveau smartphone propulsé par un processeur MediaTek et qui, bien qu’il ne dispose pas de connectivité 5G parmi ses caractéristiques, arrive avec une clé pour l’avenir de la marque : Xiaomi HyperOS.

Le nouveau téléphone de POCO, une marque clé dans l’écosystème de Xiaomi, entre sur le marché en offrant des caractéristiques présentes dans des dispositifs concurrents plus coûteux. De la vitesse de charge de sa grande batterie interne à la fréquence de rafraîchissement de son écran, y compris sa technologie, ce nouveau POCO M6 Pro est un excellent appareil à saisir dès sa sortie sur le marché à partir de 229,99 euros. Voyons ce qu’il a d’autre à nous offrir.

Les spécifications techniques du POCO M6 Pro

POCO M6 Pro avec HyperOS écran FLOW AMOLED DE 6,67 POUCES RÉSOLUTION FULLHD+ À 2.400 X 1.080 RAFRAÎCHISSEMENT DE 120HZ ACTUALISATION TACTILE DE 2.160HZ CONTRASTE 5.000.000:1 DCI-P3 DIMMING DE 1.920HZ GORILLA GLASS 5 processeur MEDIATEK HELIO G99-ULTRA À 2,2GHZ GPU ARM MALI-G57 MC2 versions 8GB/256GB 12GB/512GB MICROSD JUSQU’À 1TO caméras PRINCIPALE : 64 MÉGAPIXELS, OIS GRAND ANGLE : 8 MÉGAPIXELS MACRO : 2 MÉGAPIXELS FRONTAL : 16 MÉGAPIXELS batterie 5.000 MAH CHARGE RAPIDE DE 67W CHARGEUR DE 67W INCLUS dimensions et poids 161,1 X 74,95 X 7,98 MILLIMÈTRES 179 GRAMMES connectivité 4G DOUBLE WIFI 5 BLUETOOTH 5.2 INFRAROUGES NFC PORT JACK système d’exploitation XIAOMI HYPEROS autres LECTEUR D’EMPREINTE SOUS L’ÉCRAN HAUT-PARLEURS STÉRÉO IP54 CONTRE LES ÉCLABOUSSURES prix 8GB/256GB : 229,99 EUROS 12GB/512GB : 259 EUROS (219,99 EUROS AVEC L’OFFRE EARLY BIRD)

Une gamme économique qui semble puissante

Le nouveau POCO M6 Pro de Xiaomi arrive sur le marché espagnol avec un processeur Helio G99-Ultra de MediaTek, qui fonctionne à 2,2 GHz et est pris en charge par un double cœur ARM Mali-G57 pour tout ce qui concerne les graphiques. En ce qui concerne la RAM et le stockage, le POCO M6 Pro est disponible en deux options : 8 GB et 256 GB pour le modèle de base et 12 GB et 512 GB pour le modèle supérieur. Et oui, nous avons un plateau pour étendre la mémoire avec une carte microSD d’une capacité pouvant atteindre 1 To.

L’écran du nouveau POCO M6 Pro est un écran Flow AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution FullHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chiffre non négligeable pour un téléphone économique. L’écran offre un contraste de 5 000 000:1 et est protégé par Gorilla Glass 5 contre les chocs et les rayures. Sous l’écran, se trouve le lecteur d’empreintes digitales et également la batterie, qui a une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67W. Le chargeur est inclus dans la boîte, soit dit en passant.

La configuration de l’appareil photo est également très compétitive sur ce POCO M6 Pro avec 64 mégapixels (stabilisés par OIS) pour l’appareil photo principal à l’arrière, 8 mégapixels (ultra grand-angle) pour le secondaire et 2 mégapixels pour la macro. Pour la caméra frontale, nous avons 16 mégapixels que nous pouvons utiliser pour les selfies, les appels vidéo ou toute autre chose qui nous vient à l’esprit.

Le nouveau POCO M6 Pro offre également le double 4G en plus du Bluetooth 5.2, du WiFi 5, du NFC, de l’infrarouge, du connecteur pour écouteurs, et plus encore. Nous avons des haut-parleurs stéréo, n’oublions pas de le mentionner, et il est livré avec une protection IP54 contre la poussière et l’eau, ce qui le rend résistant aux éclaboussures et rien de plus. Faites attention à ne pas le submerger. Mais le grand avantage de ce POCO M6 Pro réside dans son système d’exploitation.

HyperOS arrive à bord du POCO M6 Pro : versions et prix

Le nouveau système d’exploitation de Xiaomi commence son expansion en tant que tel en 2024. Nous oublions maintenant les nombreuses phases bêta en cours sur différents téléphones et commençons à le voir commercialisé à bord de modèles comme ce POCO M6 Pro qui se positionne sur la ligne économique. Sans aucun doute, un grand pas pour la marque et pour les acheteurs.

Sur le marché espagnol, le POCO M6 Pro est proposé dans les deux versions mentionnées précédemment. D’une part, le modèle de base, avec 8 GB et 256 GB d’espace interne, et le modèle supérieur avec 12 GB et 512 GB d’espace interne. Ce dernier modèle bénéficiera d’une offre de lancement, la classique « early bird », qui le rendra moins cher que le modèle de base. Un excellent moment pour se lancer. Les prix sont les suivants :