Nouveau OPPO A59 5G : un téléphone économique avec protection IP54, écran de 90 Hz et grande batterie

Le OPPO A59 5G est équipé d’un écran de 6,56 pouces avec une résolution HD+, d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33W et d’une caméra principale de 13 MP.

Le nouveau OPPO A59 5G dans ses deux teintes disponibles : Starry Black et Silk Gold

OPPO continue à compléter son catalogue de smartphones de milieu de gamme et d’entrée de gamme avec le lancement de nouveaux modèles, après avoir présenté cet été l’OPPO A98 5G, un smartphone très complet que nous avons déjà pu analyser en détail, et plus récemment l’OPPO A38, la marque chinoise vient d’annoncer en Inde son nouveau téléphone pas cher avec la 5G, l’OPPO A59 5G.

L’OPPO A59 5G est un smartphone doté d’un écran à 90 Hz, d’une protection IP54 et d’une grande batterie, qui coûte moins de 200 euros.

OPPO A59 5G: toutes les informations

Caractéristiques de l’OPPO A59 5G Dimensions et poids 8,1 mm

192 grammes Écran Écran LCD de 6,56 pouces

Résolution HD+

Taux de rafraîchissement de 90 Hz Processeur MediaTek Dimensity 6020 RAM 4/6 Go Système d’exploitation ColorOS 13.1 basé sur Android 13 Stockage 128 Go Appareil photo Arrière

Principal de 13 mégapixels

Capteur de profondeur de 2 mégapixels

Avant

8 mégapixels Batterie 5 000 mAh

Charge rapide SUPERVOOC de 33W Connectivité USB Type C

Bluetooth

Prise jack 3,5 mm

Double SIM

5G Autres Lecteur d’empreintes latéral

Mode Ultra Volume

IP54

L’OPPO A59 5G a des dimensions très contenues, avec une épaisseur de 8,1 mm et un poids de seulement 192 grammes, et avec un design aux bords plats où le véritable protagoniste est un module discret de caméras arrière qui abrite les deux capteurs photo et le flash LED.

En termes de performances, l’OPPO A59 5G est équipé d’un grand écran LCD de 6,56 pouces avec une résolution HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, d’un processeur MediaTek Dimensity 6020, une puce compatible avec les nouveaux réseaux 5G, accompagnée de deux versions de RAM de 4 et 6 Go, d’une capacité de stockage interne unique de 128 Go et d’une énorme batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33W.

En ce qui concerne la photographie, ce nouveau smartphone d’entrée de gamme d’OPPO mise sur un double module de caméras arrière composé de capteur principal de 13 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels, ainsi que d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

En ce qui concerne les autres spécifications de l’OPPO A59 5G, il convient de souligner qu’il dispose d’un lecteur d’empreintes latéral, de la certification IP54 de résistance à l’eau et à la poussière et d’un port jack pour les écouteurs de 3,5 mm, d’un mode Ultra Volume qui l’améliore jusqu’à 300 % et est livré avec ColorOS 13.1 basé sur Android 13 en tant que système d’exploitation.

OPPO A59 5G: disponibilité et prix

L’OPPO A59 5G est déjà disponible à l’achat en Inde en deux couleurs : noir et doré, et en deux versions de mémoire, 4/128 Go et 6/128 Go, aux prix officiels suivants :