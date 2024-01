Sony supprime des milliers de comptes d’utilisateurs de Playstation sans préavis

Quelque chose se passe chez Sony, plus précisément chez PlayStation. Sans préavis, et sans raisons très claires, des milliers d’utilisateurs signalent que leurs comptes PlayStation Network ont été bannis du service en ligne de la console. La raison invoquée est « la violation des termes d’utilisation », mais de nombreux utilisateurs affirment ne pas connaître les termes qu’ils auraient prétendument enfreints.

Comme de nombreux utilisateurs l’ont signalé sur les réseaux sociaux, PlayStation a effectué des bannissements à grande échelle sans explication claire de la part de Sony. Selon le bref message laissé pour annoncer la suppression des comptes, la raison serait « la violation des termes d’utilisation », mais ils ne spécifient pas exactement en quoi cela consiste, laissant les utilisateurs dans une grande incertitude, car cela impliquerait de perdre les abonnements en cours et les jeux numériques acquis.

Without any notice, @PlayStation / @AskPlayStation permanently banned me from the #PlayStation Network. No one knows why! I don’t have a chargeback, I can’t appeal & no response to suspension status. CS says to create a new account & disconnected me.#sony #psn #gaming #ps5 pic.twitter.com/YdoeHM76Iv

— Michael Dhaliwal (@michaeldhaliwal) 4 décembre 2023