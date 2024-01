5 points clés qui crient que le POCO M6 Pro avec HyperOS est destiné à être l’un des best-sellers de Xiaomi en 2024

Xiaomi a commencé cette année en force, en lançant trois nouveaux téléphones mobiles sous la marque POCO. Deux d’entre eux appartiennent à la série X, les POCO X6 5G et POCO X6 Pro 5G, et l’un d’entre eux appartient à la série M, le POCO M6 Pro qui nous intéresse ici. Et nous avons choisi celui-ci car il est probablement le plus novateur des trois. Pour diverses raisons.

Xiaomi a démontré au fil des années qu’elle sait se déplacer comme personne dans les eaux les plus économiques du marché. Ses appareils battent des records de vente année après année, accompagnant la marque dans sa croissance. Mais il est temps de croître en termes de spécifications et de puissance, et non en termes de prix, et le nouveau POCO M6 Pro est l’exemple le plus clair. Nous laissons de côté la 5G, oui, c’est correct, mais le téléphone apporte suffisamment de nouveautés pour devenir l’un des favoris du marché.

Mémoires au top pour le POCO M6 Pro

La première chose que nous pouvons souligner de ce nouveau POCO M6 Pro est le fait qu’il arrive dans les stores, physiques ou en ligne, avec une combinaison de mémoires vraiment impressionnante. Nous parlons de la version de base qui est livrée avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne, des chiffres assez importants, et la version la plus puissante est celle avec 12 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage. Faites attention à cela, car nous parlons de chiffres solides pour des téléphones économiques.

Il faut garder à l’esprit que nous parlons d’un téléphone mobile qui se vend à 229,99 euros, qui sera probablement entouré de toutes sortes de remises et de promotions dans quelques mois, et qui offre 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage interne. Fini les 128 Go par ici, le plancher a été relevé. Et si nous parlons du fait que le modèle avec 12 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage sera même moins cher pendant plusieurs jours, cela devient encore plus attrayant.

Rafraîchissements complets pour un écran AMOLED dans une gamme économique

Nous sommes déjà assez habitués aux diagonales de 6,67 pouces avec une résolution FullHD+. 2 400 x 1 080 pixels sont devenus un véritable standard depuis des années, depuis que les écrans extra-longs sont apparus pour supprimer les 16:9. Mais les grands taux de rafraîchissement ne sont pas encore très courants dans les gammes économiques, et nous les avons ici partout.

Nous avons un panneau avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui offre une fluidité très élevée, surtout si les applications et les jeux sont compatibles avec ce taux d’images. Nous avons une fréquence de 1 920 Hz pour le DC Dimming. C’est-à-dire, la modulation de la luminosité de l’écran (d’ailleurs, avec un contraste de 5 000 000:1). Et nous avons une fréquence de 2 160 Hz pour le panneau tactile, ce qui est une véritable folie pour des téléphones de la gamme de prix du POCO M6 Pro.

Caméras avec stabilisation optique

L’ensemble de caméras de ce POCO M6 Pro est assez complet en termes de lentilles. Nous regrettons l’absence d’un zoom optique, bien sûr, mais cette caractéristique est généralement réservée, du moins pour le moment, aux modèles haut de gamme. Cependant, nous avons un capteur principal de 64 mégapixels, 8 mégapixels pour un objectif ultra grand-angle beaucoup plus utile qu’il n’y paraît, et 2 mégapixels pour l’objectif macro. Ah, et 16 mégapixels pour les selfies.

Mais ici, la clé réside dans le fait que les 64 mégapixels du capteur principal sont stabilisés. Nous avons entre nos mains une lentille flottante entre des aimants, un système de stabilisation optique OIS qui aide autant pour les photos en bonne lumière que pour les photos nocturnes. Indépendamment d’autres facteurs tels que les ouvertures, les mégapixels, etc., le OIS peut faire la différence entre une bonne photo nocturne et une photo à jeter à la poubelle. Et le POCO M6 Pro a son capteur principal stabilisé avec OIS.

D’autres détails, avec la batterie en vedette

Nous avons vécu ces dernières années une autre normalisation, tout comme celle de la résolution et de la taille des écrans. Nous parlons des batteries. Il fut un temps où 5 000 mAh étaient considérés comme une rareté, aujourd’hui c’est devenu un standard. Avoir des batteries de 5 000 mAh dans les gammes économiques est la norme, ce qui n’est pas aussi fréquent, c’est de pouvoir les recharger à 67 W. Et que le chargeur de 67 W soit inclus dans la boîte n’est pas non plus courant. Deux points pour le POCO M6 Pro.

Mais nous trouvons également des haut-parleurs stéréo, un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, une puce NFC pour les paiements par téléphone. Ou la prise jack tant appréciée qui compte encore de nombreux fans dans le monde entier, et qui est présente ici. Tout cela réuni dans un seul modèle qui a beaucoup à dire dès sa sortie. Nous verrons ce qui se passe lorsque le prix commencera à baisser.

Mais HyperOS

Parce que reconnaissons-le, c’est la caractéristique phare de Xiaomi pour cette année. Il viendra un moment où voir des téléphones Xiaomi avec HyperOS sur le marché deviendra courant, mais ce n’est pas le cas pour le moment, et nous parlons ici d’une gamme économique. Le modèle de base du POCO M6 Pro coûtera 229 euros à sa sortie et sera équipé d’HyperOS. Pas dès le départ, d’accord, mais avec une mise à jour OTA garantie, et nous pensons que cela ne tardera pas. Mais ce sera le début du changement.

HyperOS n’est pas réservé aux gammes haut de gamme, il concerne tout le monde. Et par tout le monde, nous parlons de voitures, de téléviseurs, de friteuses à air, de systèmes domotiques et oui, de téléphones à prix réduit. Adieu MIUI pour toujours, et bonjour au système d’exploitation Android. HyperOS est arrivé pour rester et tout changer, et il changera l’intérieur du POCO M6 Pro. Et le catalogue de POCO.