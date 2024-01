Nouveau Samsung Galaxy XCover 7 : voici le dernier smartphone ultrarésistant de Samsung

Toutes les spécifications du nouveau Galaxy XCover 7, un téléphone portable dont vous pourrez changer la batterie vous-même

Le nouveau Galaxy XCover 7, en noir avec des détails oranges

Il y a presque deux mois, l’apparence du prochain téléphone blindé de Samsung a été dévoilée, mais aujourd’hui, l’attente est terminée : le nouveau Galaxy XCover 7 est officiel. Si vous êtes habitué à devoir ramasser vos affaires par terre, vous serez sûrement intéressé par les détails de ce téléphone résistant aux chocs, aux chutes, à la saleté et aux éclaboussures d’eau récemment lancé par la société sud-coréenne.

Malgré la large gamme de téléphones mobiles de Samsung, il est impossible que le nouveau dispositif passe inaperçu parmi eux. La raison ? Le Galaxy XCover 7 est doté d’une résistance de qualité militaire, sa construction répondant aux normes militaires MIL-STD-810H et d’autres certifications qui le rendent solide comme un roc.

De plus, selon les informations de cette publication de SamMobile, un site Web dédié aux nouveautés, aux critiques et aux tutoriels de la marque, il a été spécialement conçu pour les entreprises, les commerces ou les personnes qui doivent effectuer des travaux dans des conditions difficiles.

Samsung Galaxy XCover 7 : toutes les informations

Caractéristiques Dimensions 169 x 80,1 x 10,2 mm

240 grammes Écran LCD TFT de 6,6 pouces Full HD+ (2 408 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Protection Gorilla Glass Victus+ Processeur MediaTek Dimensity 6100+ RAM 6 Go Stockage 128 Go, extensible jusqu’à 1 To avec une carte microSD Système d’exploitation One UI 6 basé sur Android 14 Caméras Arrière :

50 MP principal f/1.8

Avant :

5 MP f/2.0 Batterie 4 050 mAh

Charge rapide de 15 W Connectivité 5G

WiFi 5

Bluetooth 5.3

NFC

GPS Autres USB-C

Double SIM (SIM physique + eSIM)

Port jack 3,5 mm pour les écouteurs

Touche XCover Key programmable

Dolby Atmos

IP68

Comme vous pouvez le voir dans ses spécifications, le nouveau téléphone ultra-résistant de Samsung présente l’inconvénient d’être trop lourd, car il faut tenir 240 grammes de poids. Cependant, ses multiples avantages compensent clairement cela.

Entre autres choses, il est doté d’une protection d’écran Corning Gorilla Glass Victus+, d’une résistance à l’eau et à la poussière IP68, d’une connectivité 5G et d’un appareil photo haute résolution (50 MP). De plus, les utilisateurs pourront changer de batterie chaque fois qu’ils en auront besoin, ce qui évite de devoir faire appel au service technique de Samsung pour la remplacer.

Et ce n’est pas tout, car d’autres caractéristiques qui le distinguent sont ses capacités de lecteur de codes-barres, les connecteurs POGO pour recharger le smartphone sans avoir besoin d’utiliser le câble USB-C et le bouton programmable XCover Key, qui est incrusté sur le côté gauche de l’appareil.

Nous ne connaissons pas encore la date exacte de sortie du nouveau Galaxy XCover 7, mais tout indique qu’il sera disponible fin janvier sur les marchés habituels. Quant aux prix, il n’y a pas non plus d’informations à ce sujet, bien qu’il semble que cela pourrait tourner autour de 600 euros comme la génération précédente.