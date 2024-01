Google va supprimer 17 fonctions de Google Assistant : voici la liste complète.

L’Assistant Google doit s’améliorer. Pour cela, Google a décidé de « supprimer » certaines de ses fonctions moins utilisées

L’Assistant Google sur un smartphone Android

L’Assistant Google est en phase de transition. Peu à peu, l’assistant virtuel intégré à des millions d’appareils Android dans le monde entier se transformera pour acquérir de nouvelles compétences grâce à Google Bard et au modèle de langage Gemini. Mais cette transformation aura également des conséquences négatives, qui se traduiront par la disparition non pas d’une ou de deux, mais de dix-sept fonctionnalités qui étaient jusqu’à présent disponibles sur l’assistant.

C’est ce qu’a confirmé la société elle-même dans un communiqué publié sur son site de support, où elle a expliqué son intention de donner la priorité aux fonctionnalités utilisées par les utilisateurs et de cesser progressivement de consacrer des ressources et des efforts à maintenir celles qui sont moins utilisées.

Les 17 fonctionnalités de l’Assistant Google qui ne seront plus disponibles

Google est clair sur son intention de rendre l’Assistant aussi utile que possible pour les utilisateurs, et pour y parvenir, il doit se concentrer sur le développement des fonctionnalités les plus populaires parmi la base d’utilisateurs d’Assistant.

Par conséquent, au cours des prochaines semaines, un total de dix-sept fonctionnalités de l’Assistant Google ne seront plus disponibles. De plus, un autre changement aura lieu, consistant à supprimer l’option d’invoquer l’Assistant en touchant l’icône du microphone de la barre de recherche de Google qui apparaît sur l’écran d’accueil de certains téléphones Android. À la place, cette icône activera la recherche vocale.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des fonctions qui disparaîtront ou changeront dans l’Assistant Google sur les smartphones, les tablettes, les enceintes et autres appareils :

Lire et contrôler des livres audio sur Google Play Livres avec votre voix. Vous pouvez toujours diffuser des livres audio à partir de votre appareil mobile.

Configurer ou utiliser des alarmes multimédias, des alarmes musicales ou des alarmes radio sur les appareils compatibles avec l’Assistant Google. Vous pouvez créer une routine personnalisée qui a un comportement similaire ou utiliser une alarme standard.

Accéder ou gérer votre livre de recettes, transférer des recettes d’un appareil à un autre, diffuser une vidéo d’instructions de recettes ou afficher des recettes étape par étape. Vous pouvez utiliser l’Assistant Google pour rechercher des recettes sur le Web et sur YouTube.

Gérer une minuterie sur des écrans et des enceintes intelligentes. Vous pouvez toujours configurer des minuteries et des alarmes.

Utiliser votre voix pour appeler un appareil ou diffuser un message à votre groupe familial Google. Vous pouvez toujours diffuser vers des appareils dans votre maison.

Utiliser la voix pour envoyer un message électronique, une vidéo ou un audio. Vous pouvez toujours passer des appels et envoyer des messages texte.

Reprogrammer un événement dans Google Agenda avec votre voix. Vous pouvez toujours planifier un nouvel événement.

Utiliser le lanceur d’applications en mode voiture de l’Assistant Google dans Google Maps pour lire et envoyer des messages, passer des appels et contrôler les médias. Vous pouvez toujours utiliser le contrôle vocal dans Google Maps de la même manière.

Demander de programmer ou d’écouter des annonces de Family Bell préprogrammées. Vous pouvez créer une routine personnalisée qui a un comportement similaire.

Demander une méditation avec Calm. Vous pouvez toujours demander des options de méditation à des fournisseurs de médias tels que YouTube.

Le contrôle vocal des activités ne sera plus disponible sur les appareils Fitbit Sense et Versa 3. Vous devrez utiliser les boutons de votre appareil pour démarrer, arrêter, mettre en pause et reprendre les activités. Vous pouvez toujours contrôler vocalement les activités sur les montres Pixel.

Voir vos synthèses de sommeil ne sera disponible que sur les écrans intelligents Google. Vous pouvez toujours demander des détails sur le sommeil par la voix sur les montres intelligentes de tiers.

Les appels passés depuis des enceintes et des écrans intelligents n’apparaîtront pas avec un identifiant d’appelant à moins que vous n’utilisiez Duo.

Voir les estimations du temps de trajet domicile-travail sur les écrans intelligents. Vous pouvez toujours demander des horaires de trajet et obtenir des indications vocales.

Demander des itinéraires de voyage personnels par la voix. Vous pouvez toujours demander l’état d’un vol.

Demander des informations sur vos contacts. Vous pouvez toujours appeler vos contacts.

Demander d’effectuer certaines actions par la voix, comme effectuer un paiement, faire une réservation ou publier sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours demander à l’Assistant d’ouvrir vos applications installées.

Google est conscient que tous les utilisateurs ne verront pas d’un bon œil tous ces changements. C’est pourquoi ils rappellent l’existence de la commande vocale « Hey Google, envoyer des commentaires » pour partager des opinions ou donner un retour sur la disparition de ces fonctionnalités. De même, ils indiquent qu’à partir du 26 janvier, les utilisateurs verront une notification chaque fois qu’ils essaieront d’utiliser l’une des fonctionnalités supprimées de l’Assistant.