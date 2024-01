Du POCO X5 au POCO X6 : voici ce qui a changé en un an

Enfin, après une longue attente, nous avons en notre possession la nouvelle version des célèbres POCO X5 Pro 5G et POCO X5 5G, deux appareils qui ont très bien fonctionné dans le catalogue proposé par Xiaomi et dont les nouvelles générations apportent de grands changements pour rendre leur présence encore plus évidente dans la gamme moyenne Android.

Les nouveaux POCO X6 Pro et POCO X6 sont désormais une réalité, et dans cet article, nous allons vous expliquer ce qui a changé par rapport à leurs générations précédentes afin que vous puissiez voir que le bond en avant est assez évident dans les deux gammes, deux téléphones qui sont sûrs de devenir des best-sellers cette année 2024.

Une mise à niveau énorme pour une expérience de premier ordre au quotidien

Nous ne nous attarderons pas : les POCO X6 Pro et POCO X5 Pro 5G changent principalement en ce qui concerne les spécifications internes, et le saut est beaucoup plus grand que ce que nous pourrions attendre au départ. En réalité, en regardant le design des deux appareils, nous ne trouvons pas de grandes différences à part le nouvel emplacement du capteur d’empreintes sous l’écran et un léger redesign du module de caméras. Le reste reste inchangé.

Cependant, en examinant leur intérieur, nous pouvons voir que, même si l’écran conserve la technologie AMOLED et les 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le nouveau modèle atteint maintenant une luminosité maximale de 1800 nits contre 900 pour le modèle précédent, ce qui rend le panneau beaucoup plus lumineux et offrira une meilleure expérience en plein soleil.

De plus, un autre changement important concerne le processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra, la RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0, des éléments qui feront voler le POCO X6 Pro et améliorer considérablement l’expérience par rapport au modèle précédent, le tout complété par l’implémentation native du nouveau système HyperOS.

Cependant, ces nouveaux éléments et la décision de maintenir le prix ont eu un effet néfaste clair sur les appareils photo. Le POCO X5 Pro 5G intégrait un capteur principal de 108 MP Samsung HM2 avec une ouverture f/1.9, dont les résultats étaient remarquables, tandis que le nouveau modèle descend à 64 MP et une qualité qui sera a priori légèrement inférieure.

Avec tout cela, et en tenant compte du maintien des prix d’un modèle à l’autre, nous pouvons conclure que le nouveau POCO X6 Pro est un meilleur téléphone que le modèle précédent, surtout en termes de puissance et de performances, ce qui n’est pas toujours garanti lorsque nous examinons la rénovation de l’un des modèles les plus populaires du marché.

POCO X6 Pro vs POCO X5 Pro 5G, comparaison des caractéristiques

POCO X6 Pro POCO X5 Pro 5G DIMENSIONS ET POIDS 160,45 x 74,34 x 8,25 mm

186 grammes 162,91 x 76,03 x 7,9 mm

181 grammes ÉCRAN 6,67″ AMOLED

120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 2160 Hz

Résolution 1,5K

Contraste 5.000.000:1, luminosité maximale de 1.800 nits, 100% DCI-P3 Revêtement en verre Corning Gorilla 5 6,67″ Flow AMOLED 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz FHD+ (2400 x 1080 pixels) Luminosité maximale de 900 nits, contraste de 5.000.000:1 et calibration DCI-P3 Revêtement en verre Corning Gorilla 5 PROCESSEUR MediaTek Dimensity 8300-Ultra Mali G615 Qualcomm Snapdragon 778G Adreno 642L RAM 8 / 12 Go LPDDR5X 6 / 8 Go LPDDR4X STOCKAGE 256 / 512 Go UFS 4.0 128 / 256 Go UFS 2.2 APPAREIL PHOTO ARRIÈRE Capteur principal de 64 MP, OIS

Ultra grand-angle 8 MP Macro 2 MP 108 MP f/1.9, Samsung HM2, 1/1,52 pouces Ultra grand-angle 8 MP, f/2.2, 120° FOV Macro 2 MP, f/2.4 APPAREIL PHOTO FRONTAL 16 MP 16 MP, f/2.4 BATTERIE Batterie de 5.000 mAh

Charge rapide de 67 W Batterie de 5.000 mAh Charge rapide de 67 W SYSTÈME D’EXPLOITATION Xiaomi HyperOS MIUI 14 pour POCO CONNECTIVITÉ Double nano-SIM 5G

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Bluetooth 5.4

GPS

NFC

Infrarouge

USB type C Double nano-SIM 5G Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.2 NFC Prise jack 3,5 mm Infrarouge USB type C AUTRES Capteur d’empreintes sous l’écran Résistance IP54

Double haut-parleur stéréo Double haut-parleur stéréo Technologie de refroidissement LiquidCool 1.0 Plus Résistance IP53 Capteur d’empreintes sur le côté Reconnaissance faciale PRIX À partir de 349,99 euros À partir de 349,99 euros

Maintenant, le POCO X6 fait le saut de qualité dont il avait besoin

Nous avons déjà vu quelles sont les différences entre les modèles Pro, et nous devons vous dire que les versions standard sont à peu près les mêmes, mais avec l’exception que le nouveau POCO X6 améliore effectivement les performances photographiques que nous avions dans sa génération précédente.

POCO X6

Ici, nous pourrons également profiter d’un capteur d’empreintes sous l’écran avec un écran d’une luminosité maximale de 1800 nits, nous disposons maintenant d’une puce Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 avec des mémoires RAM LPDDR4X et un stockage UFS 2.2 ainsi qu’une batterie de 5.100 mAh avec une charge rapide allant jusqu’à 67W, vous pouvez donc voir que les différences par rapport au POCO X5 5G sont énormes.

De plus, le POCO X6 intègre également nativement le nouveau système HyperOS, abandonne la prise casque 3,5 mm que nous avions sur le modèle précédent, tout comme la version Pro, et enfin, la caméra fait le saut vers le capteur principal de 64MP, qui est le même capteur que celui du POCO X6 Pro et qui représente une avancée assez importante par rapport au modèle précédent.

Comme vous pouvez le voir, il y a peu de reproches à faire à un appareil dont le prix n’a pas augmenté par rapport au POCO X5 5G et il va sans dire que c’est une bien meilleure alternative. En réalité, nous pensons même que même si vous avez le modèle précédent, il peut être intéressant de passer à la nouvelle génération, donc le travail de POCO avec cet appareil a été tout simplement remarquable.

POCO X6 vs POCO X5 5G, comparaison des caractéristiques

POCO X6 POCO X5 5G DIMENSIONS ET POIDS 161,15 x 74,24 x 7,98 mm 181 grammes 165,88 x 76,21 x 7,98 mm 189 grammes ÉCRAN 6,67″ AMOLED 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 2160 Hz Résolution 1,5K Contraste 5.000.000:1, luminosité maximale de 1.800 nits, 100% DCI-P3 Revêtement en verre Corning Gorilla Victus 6,67″ AMOLED 120 Hz, taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz FHD+ (2400 x 1080 pixels) Luminosité maximale de 1.200 nits, contraste de 4.500.000:1, mode lecture 3.0 et calibration DCI-P3 Revêtement en verre Corning Gorilla 3 PROCESSEUR Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 Adreno 710 Qualcomm Snapdragon 695 Adreno 619 RAM 8 / 12 Go LPDDR4X 6 / 8 Go LPDDR4X STOCKAGE 256 / 512 Go UFS 2.2 128 / 256 Go UFS 2.2 Extensible via microSD jusqu’à 1 To APPAREIL PHOTO ARRIÈRE Capteur principal de 64 MP, OIS Ultra grand-angle 8 MP Macro 2 MP Principal de 48 MP, f/1.8 Ultra grand-angle de 8 MP, FOV 118° Macro 2MP, f/2.4 APPAREIL PHOTO FRONTAL 16 MP 13 MP, f/2.45 BATTERIE 5.100 mAh Charge rapide de 67 W 5.000 mAh Charge rapide de 33 W (chargeur inclus dans la boîte) SYSTÈME D’EXPLOITATION Xiaomi HyperOS MIUI 14 pour POCO CONNECTIVITÉ Double nano-SIM 5G Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac Bluetooth 5.2 GPS NFC Infrarouge USB type C 5G SIM + double SIM ou Micro SD Bluetooth 5.1 NFC Prise jack 3,5 mm Infrarouge USB type C AUTRES Capteur d’empreintes sous l’écran Résistance IP54 Double haut-parleur stéréo Double haut-parleur stéréo Trois couleurs au choix : noir, bleu et vert Résistance IP53 Capteur d’empreintes sur le côté Reconnaissance faciale PRIX À partir de 299,99 euros À partir de 299,99 euros

