Les caméras du realme 12 Pro+, à découvert : un milieu de gamme avec périscope et capteur Sony IMX890

Le realme 12 Pro+ marquera un tournant dans la photographie pour la gamme moyenne de realme

Les plans de realme pour 2024 prévoient de lancer des terminaux avec des capacités photographiques pouvant rivaliser avec celles des fabricants comme Samsung ou Google. Le realme 12 Pro+ est le concurrent qu’ils ont prévu pour cette année et ils sont prêts à tout miser sur la photographie, leurs caméras ont fuité et révèlent presque entièrement leurs spécifications.

Avant de parler des caméras, un bref rappel sur la famille qui constituera cette nouvelle ligne d’appareils realme. La série 12 est composée du realme 12 Pro et du 12 Pro+. Aucun détail n’a été révélé sur un terminal sans l’attribut « Pro », mais il est possible qu’il soit lancé avec ses frères ou séparément.

Le realme 12 Pro+ sera une bête en photographie

Aussi bien le realme 12 Pro+ que le 12 Pro utiliseront le Sony IMX890 f/1.8 avec stabilisation optique comme capteur principal et auront une distance focale équivalente à 24 mm, tandis que le capteur périscope utilisé pour le zoom sera le OV64B.

Ce capteur périscope destiné à être responsable du zoom est le même que celui du realme GT5 Pro, du moins c’est ce que indique realme. L’introduction d’un capteur utilisé dans la gamme haut de gamme du fabricant est une preuve supplémentaire de son engagement envers la photographie.

Le OV64B offre un zoom optique de 3x en mode portrait avec une équivalence de 71 mm de distance focale ainsi qu’un zoom numérique de 120x. Mais ce n’est pas la seule fonctionnalité de zoom dont dispose le realme 12 Pro+.

Les points forts du realme 12 Pro+ comprennent la combinaison de capteurs ultra grand-angle, principal et périscope. La société vise à rendre le passage de 0,6x à 6x totalement systématique, sans perte de qualité d’image, tout comme le fait Apple avec ses iPhone.

L’IA jouera un rôle important dans le realme 12 Pro+, et la collaboration avec Qualcomm est un élément clé à cet égard. L’algorithme MasterShot se chargera du traitement des images, en produisant des résultats en RAW d’une qualité maximale et offrant une plus grande plage dynamique.

La société a clairement montré lors du CES de Las Vegas l’effort qu’elle a investi dans le développement du realme 12 Pro+ et son intérêt pour la concurrence dans les ligues majeures. Cela a également influencé le design, car le realme 12 Pro+ a été conçu en collaboration avec Rolex.

Sur la seule image qui a été montrée du realme 12 Pro+, on peut voir la couleur « Submarine Blue » avec une finition imitant la texture du cuir et une ligne dorée traversant l’appareil du haut central vers le bas, entourant le module de caméras circulaire qui abrite les capteurs de cet appareil.

Il faudra encore attendre pour rencontrer le realme 12 Pro+. La présentation est prévue en janvier de cette année, mais il n’y a pas encore de date précise. Il est possible que cela se fasse fin janvier, mais dans tous les cas, nous resterons attentifs à sa présentation.