Apple continue d’exceller parmi les meilleurs endroits pour travailler, après Google et Microsoft

Apple occupe la 39e place dans la liste des meilleures entreprises où travailler

Apple Park | Photo : Carles Rabada

Apple commence bien l’année en figurant dans la liste des meilleurs endroits où travailler. Bien qu’elle ait été retirée de la liste, elle est revenue en force en raison de l’importance accordée aux employés et de sa culture de travail. Malgré le fait qu’elle soit considérée comme l’une des entreprises ayant le meilleur environnement de travail lorsqu’elle figure sur la liste, la société de Cupertino reste derrière Google et Microsoft.

Comme nous l’avons mentionné, Apple n’est pas la seule entreprise à figurer sur la liste des meilleurs endroits où travailler de Glassdoor. D’autres comme Google, Microsoft, Adobe ou NVIDIA l’ont également fait. Ainsi, les entreprises les plus importantes du monde bénéficient d’un bon environnement de travail.

Apple est l’un des meilleurs endroits où travailler dans le monde

Glassdoor a récemment publié une liste des 100 meilleurs endroits où travailler, et Apple en réalité partie. Bien qu’elle n’occupe pas les premières places, la société à la pomme se classe à la 39e place avec une bonne note de quatre étoiles et demi sur cinq étoiles.

Et qui occupe la première place de la liste? Bain & Company, une entreprise de conseil et de gestion. Très proche derrière, on trouve NVIDIA, occupant la deuxième place et obtenant la médaille d’argent des meilleures entreprises où travailler. À la troisième place, et clôturant le podium, on trouve ServiceNow, une entreprise de services cloud obtenant le bronze pour sa haute moralité.

Apple n’est pas supérieure à des entreprises directement liées à la technologie comme Google ou Microsoft. D’un côté, Microsoft occupe la 18e place et, de l’autre, Google occupe la 26e place. Comme nous l’avons dit, la société à la pomme se classe à la 39e place. Ce qui est curieux dans cette liste, c’est qu’il y a 31 entreprises technologiques, soit 10 de moins que l’année précédente, où il y en avait 41.

Pour établir cette liste, les employés ont été interrogés sur la sécurité et la stabilité qu’offrent les entreprises où ils travaillent. Et c’est là la raison pour laquelle Apple figure à nouveau dans cette liste : sa capacité à éviter les licenciements massifs. Un acte qui a fait d’Apple une entreprise offrant beaucoup plus de sécurité et de stabilité en matière d’emploi. Bien qu’elle figure dans la liste des meilleurs endroits où travailler, Apple ne se distingue pas autant qu’elle l’est en tant qu’entreprise la plus admirée au monde.