Nouveau Sony LYTIA LYT-900 : voici l’impressionnant capteur qui équipera le Xiaomi 14 Ultra

Sony a présenté sa nouvelle offre de capteur photo haut de gamme, qui promet d’améliorer la capture d’images et d’obtenir des photos de meilleure qualité. On s’attend à le voir dans les Xiaomi 14 Ultra et les OPPO Find X7 Pro.

Le Sony Lytia LYT-900 est le nouveau capteur photo de Sony pour les téléphones haut de gamme.

Il y a quelques jours, lorsque nous avons parlé du Xiaomi 14 Ultra ayant les meilleurs appareils photo de son histoire, nous avons exclusivement parlé des objectifs. À ce moment-là, nous n’avions pas d’informations sur le capteur que monterait le terminal, bien qu’il était facile de supposer qu’il s’agirait d’un capteur fabriqué par la société japonaise Sony (qui fournit également des capteurs à d’autres fabricants).

Ce capteur s’appelle Sony Lytia LYT-900. Apparemment, et selon les informations fournies par Gizmochina, ce capteur sera également monté sur les OPPO Find X7 Pro. Il reste encore de nombreuses incertitudes concernant ce téléphone et son îlot de caméras, car le leaker Digital Chat Station affirme qu’il sera rond, comme d’habitude, tandis que d’autres sources (y compris celle de cet article) prévoient une forme moins orthodoxe.

Voici le nouveau capteur photo de Sony

Le Lytia LYT-900 est le capteur haut de gamme le plus avancé fabriqué par les Japonais. Il s’agit d’une unité d’une pouce avec une résolution de 50 MP, chacun d’eux mesurant 1,6 μm. Cela se traduit par une taille diagonale de 16,384 millimètres.

Ce capteur utilise également la technologie CMOS empilée, ce qui signifie qu’il dispose de deux couches de captation distinctes (une pour le transistor et une pour la photodiode). Cela permet de monter des diodes de plus grande taille, ce qui signifie qu’il est possible de capturer plus de lumière et d’obtenir une meilleure qualité d’image (même dans des conditions de faible luminosité, bien que nous ayons déjà entendu ces promesses auparavant).

Comme le suggère le média, il est dit que ce LYT-900 n’est rien d’autre qu’une version améliorée du Sony IMX989, que nous avons vu dans de nombreux téléphones de la génération actuelle, y compris le Xiaomi 13 Ultra, que nous avons eu l’occasion d’analyser. On dit que ce LYT-900 irait dans le Xiaomi 14 Ultra, où il remplacerait l’IMX989 de la génération actuelle. Il sera également présent sur les vivo X100 Pro+.