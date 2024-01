Tous les téléphones Samsung avec la mise à jour Android de janvier 2024 déjà disponible

La mise à jour de sécurité Android de janvier 2024 est déjà disponible sur de nombreux smartphones de la marque coréenne

Les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 ont été les premiers appareils du géant coréen à recevoir le correctif de sécurité de janvier 2024

Il y a quelque temps déjà, Samsung a promis à ses utilisateurs de mettre à jour leurs meilleurs appareils, à la fois haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android. Et bien que nous ayons changé d’année, la marque coréenne tient toujours sa promesse, puisqu’à ce jour, presque une dizaine de smartphones de la marque a reçu la mise à jour Android de janvier 2024 alors que nous ne sommes même pas à la moitié du mois.

Nous vous présenterons ci-dessous tous les téléphones Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour de sécurité de janvier, et comme d’habitude, nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que le fabricant coréen déploie la dernière mise à jour de sécurité Android sur plus d’appareils de son catalogue.

Voici les 9 téléphones Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour Android de janvier 2024

À ce jour, Samsung a déjà mis à jour un total de neuf smartphones avec le dernier correctif de sécurité Android pour le mois de janvier 2024.

Parmi les appareils ayant reçu cette nouvelle mise à jour de sécurité, nous ne trouvons que des appareils des séries Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy Note, mais il est prévu que ce nouveau correctif de sécurité finisse par arriver sur les appareils des familles plus modestes comme les Galaxy A, Galaxy M et Galaxy F dans les semaines à venir.

Les 9 smartphones Samsung qui ont déjà reçu la mise à jour Android de janvier 2024 sont les suivants :

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip4

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Note20

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Avec la mise à jour de sécurité de janvier, tous ces smartphones Samsung bénéficient d’un correctif de sécurité de janvier 2024, qui corrige plus de 80 failles liées à la confidentialité et à la sécurité, dont une vulnérabilité qui permettait au propriétaire d’un appareil d’accéder aux informations d’autres utilisateurs lors de la configuration de plusieurs comptes, une autre qui permettait aux attaquants de créer des fichiers à l’aide de l’application « Mes fichiers » et une troisième grâce à laquelle les cybercriminels pouvaient appairer des appareils Bluetooth sans interaction de la part de l’utilisateur.

De plus, comme d’habitude, ce nouveau correctif de sécurité résout un certain nombre d’erreurs générales détectées dans les versions précédentes de One UI et améliore les performances et la stabilité de ces neuf appareils.

Si vous possédez l’un de ces Samsung Galaxy et que vous souhaitez vérifier si vous avez déjà reçu cette mise à jour de sécurité, il vous suffit d’accéder au panneau Paramètres de votre smartphone et d’entrer dans la section Mise à jour logicielle.

Une fois que vous l’avez disponible, pour appliquer ce nouveau correctif de sécurité sur votre téléphone Samsung, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer.