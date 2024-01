Google confirme de grands changements dans sa division matérielle : unification des équipes de Pixel, Nest et Fitbit

Google a décidé que les modèles Pixel, Nest et Fitbit formeront une seule équipe pour le développement de matériel

Les plans de Google pour 2024 incluent des licenciements et l’intégration de modèles Pixel, Nest et Fitbit

Google est clair sur le fait que 2024 sera une année de changements pour l’entreprise. Parmi les changements qu’effectuera Google Mountain View, il y a les licenciements, ayant éliminé des centaines d’emplois dans le département chargé du développement de l’Assistant Google. La société a également exprimé son intention de regrouper les équipes des départements Fitbit, Nest et Pixel.

Le mouvement que Google souhaite réaliser répond à une raison spécifique : la réorganisation de l’entreprise. Jusqu’à présent, Fitbit, Nest et Pixel avaient des départements indépendants, ce qui signifiait avoir différents responsables chargés de répondre à chaque domaine et assumant la responsabilité des différentes équipes.

Fitbit, Nest et Pixel feront partie de la même équipe : Google réorganise son personnel matériel

Google cherche à favoriser la collaboration entre les trois équipes, même si ce n’est que pour que une personne soit responsable des trois divisions. Logiquement, cela ne s’appliquerait qu’à la partie matérielle des trois types de dispositifs.

Il n’est pas surprenant que Google veuille faire cela, en réalité, c’est le mouvement le plus logique. Tout indique que l’entreprise a décidé de ne plus considérer Nest et Fitbit comme des entreprises semi-indépendantes après plusieurs années au sein de son catalogue de produits.

Il convient de rappeler que Nest et Fitbit ont été acquis par Google, ce qui pourrait expliquer pourquoi l’organigramme de l’entreprise est resté délimité par des barrières invisibles et pourquoi Google Mountain View souhaite les éliminer une fois pour toutes.

Logiquement, il n’y a pas de restructuration sans licenciements. En plus de la nouvelle de l’intégration des équipes matérielles de Google, on a également appris que James Park et Eric Freidman, les cofondateurs de Fitbit, quittent Google.

Mais ce ne sont pas les seuls licenciements, une autre division qui a été affectée par la réorganisation chez Google est celle dédiée au développement de la réalité augmentée. L’équipe de RA sera considérablement réduite dans les prochains jours.

La raison derrière les licenciements au sein de l’équipe de développement matériel de RA est que Google n’est pas intéressé par la sortie de ses propres appareils de réalité augmentée. L’entreprise vise plutôt à développer des solutions logicielles pour d’autres entreprises telles que Samsung.

En réalité, les lunettes de Samsung qui concurrenceront les Apple Pro Vision sont imminentes. Il faudra être attentif aux mouvements de Google pour cette année 2024.