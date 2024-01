OnePlus Buds 3 : voici le renouvellement des l’un des meilleurs écouteurs totalement sans fil du marché

OnePlus est en train de finaliser les détails pour la célébration d’un événement mondial le 23 janvier prochain, lors duquel il lancera officiellement en France sa nouvelle gamme de flagships premium, composée des OnePlus 12 et OnePlus 12 R. Mais ces deux nouveaux smartphones ne seront pas seuls, car la marque chinoise prévoit également de profiter de l’occasion pour annoncer ses nouveaux écouteurs sans fil, les OnePlus Buds 3.

Eh bien, maintenant, une récente fuite vient de révéler le design complet des OnePlus Buds 3, des écouteurs sans fil qui misent sur un design revisité par rapport à la génération précédente et qui seront disponibles en deux couleurs différentes.

Récemment, le populaire leakeur Ishan Agarwal a publié un post sur X, que nous vous laissons ci-dessous, dans lequel il nous montre la première véritable image des OnePlus Buds 3, les nouveaux écouteurs sans fil pas cher de la marque.

OnePlus Buds 3 first look! Launching in 🇨🇳 China on Janvier 4th and globally on Janvier 23rd alongside OnePlus 12 & 12R.

These are not the Pro model so might be a little more affordable. I love the blue colour option. Thoughts? #OnePlus #OnePlusBuds3 pic.twitter.com/y5ujcjNttJ

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 27 décembre 2023