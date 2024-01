Voici les (impressionnantes) premières photos prises avec l’OPPO Find X7 Ultra

Le nouveau OPPO Find X7 Ultra offre un effet de flou plus réaliste, améliore les ombres et les photographies de visage

L’OPPO Find X7 Ultra avec un dos en cuir végétalien de couleur bleu marine et marron

Il ne reste que quelques jours avant le lancement de l’OPPO Find X7 Ultra en Chine, la génération avancée de l’OPPO Find X6 Pro, qui était jusqu’à il y a quelques mois le téléphone portable avec la meilleure caméra du marché. Déterminée à prendre la relève, la société chinoise a partagé les premières photos prises avec ce nouveau téléphone, dont les résultats sont impressionnants.

Janvier est un allié précieux pour le marché de la téléphonie, car nous allons assister à 6 lancements de téléphones ce mois-ci, tous arborant le label Android. Nous avons beaucoup parlé de l’OPPO et de sa nouvelle série OPPO Reno11, composée de deux modèles et dotée de spécifications qui promettent de faire sensation le jeudi 11 janvier, lorsque celle-ci verra le jour.

Le nouveau OPPO Find X7 Ultra pourrait être l’un des téléphones portables avec la meilleure caméra du marché

Cependant, nous avons omis de mentionner un autre lancement de la marque qui aura également lieu ce mois-ci, plus précisément le lundi 8 janvier en Chine. Il s’agit de l’OPPO Find X7 Ultra, une véritable bête en matière de photographie à laquelle nous avons déjà eu un aperçu avant la fin de l’année grâce aux premières images partagées par la marque.

Les caméras arrière de ce téléphone ne sont pas discrètes, elles sont regroupées dans un grand module circulaire en forme d’îlot et occupent pratiquement la moitié de l’arrière du terminal. De plus, nous pouvons confirmer que la collaboration avec Hasselblad se poursuit, car on peut apercevoir le logo caractéristique de la marque « H » sur la partie droite du module.

Ce smartphone sera équipé de quatre caméras arrière, dont une lentille principale de 50 MP gérée par le nouveau capteur LYT-900 de Sony d’une taille de 1 pouce. À cela s’ajoutent trois autres caméras de 50 mégapixels chacune : tout d’abord, la lentille ultra grand angle avec une distance focale de 14 mm, et d’autre part, deux lentilles avec téléobjectif périscope offrant un zoom optique allant jusqu’à 6x.

Comme une image vaut mieux que mille mots, OPPO a partagé sur le réseau social chinois Weibo les premières photos officielles prises avec l’OPPO Find X7 Ultra. Ci-dessous, voici une série d’images qui ont été capturées avec la caméra téléobjectif 3x, offrant des résultats vraiment impressionnants :

D’après la marque elle-même, l’OPPO Find X7 Ultra aura un effet de flou plus réaliste, capturera mieux les ombres et améliorera les photographies de visage des personnes, entre autres choses. Nous ne savons pas encore si cet appareil arrivera sur les marchés en dehors de la Chine, mais s’il le fait, il est certain que des milliers et des milliers de personnes voudront tester cette caméra aux résultats professionnels.