realme dépasse les 200 millions de téléphones vendus : elle est la cinquième marque à l’avoir réalisé le plus rapidement

Seulement 14 marques au total ont réussi à vendre plus de 200 millions de téléphones dans le monde.

Un smartphone bleu de realme

La société chinoise realme fait maintenant partie du club sélect des fabricants de smartphones qui ont réussi à vendre plus de 200 millions d’unités de leurs appareils. C’est ce qu’a confirmé Xu Qi, le directeur marketing principal de l’entreprise chinoise, dans un communiqué où il a révélé que la grande majorité des ventes ont été réalisées dans des régions en dehors de la Chine.

Seulement quatorze marques, y compris realme, ont accompli cet exploit à ce jour, selon les données du cabinet d’études Counterpoint Research. Et realme a été la cinquième entreprise à atteindre ce chiffre le plus rapidement.

realme s’ajoute à la liste des marques ayant vendu plus de 200 millions de téléphones

realme est née en 2017, une année où, selon Counterpoint, il existait près de 700 marques de téléphones différentes dans le monde. Aujourd’hui, il en reste seulement environ 250 au total.

La marque la plus jeune du groupe BBK Electronics a réussi à se faire une place dans le segment de l’entrée de gamme et du milieu de gamme, où elle est entrée en concurrence avec des entreprises telles que Xiaomi ou Samsung sur certains marchés en dehors de la Chine. En Europe, elle a réussi à se classer parmi les cinq marques les plus vendues pendant un certain temps.

Les bons résultats ont conduit l’entreprise à franchir la barrière des 200 millions de téléphones vendus, la plaçant ainsi dans une liste qui comprend actuellement seulement 14 marques.

De plus, realme a été la cinquième marque à atteindre ce chiffre le plus rapidement, derrière vivo, Huawei, Samsung et Apple.

Aujourd’hui, la marque est un peu plus discrète, bien que tout indique que cela changera bientôt avec l’arrivée du nouveau realme GT5 Pro, le premier smartphone haut de gamme de l’entreprise depuis plusieurs années, qui sera équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 et d’un système de caméras de premier niveau, y compris le téléobjectif le plus avancé jamais vu sur un smartphone jusqu’à présent. Sa présentation aura lieu le 7 décembre.