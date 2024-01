Révélée enfin la preuve définitive qu’Apple prévoyait de lancer une Apple Watch Ultra de couleur noire

Nouvelles images révélant qu’Apple aurait envisagé un Apple Watch Ultra en titane noir

Apple aurait envisagé une Apple Watch Ultra en noir

Il semblerait que la société de la pomme mordue ait envisagé de sortir une Apple Watch Ultra en titane noir, mais cette idée a finalement été abandonnée. Rappelons que l’Apple Watch Ultra n’est disponible qu’en gris titane, mais récemment, une preuve est apparue indiquant que la sortie d’autres options de couleur a été au moins envisagée.

Bien que nous ayons déjà eu quelques indices selon lesquels une Apple Watch Ultra en noir avait été envisagée par Apple, cette fois-ci, des images d’un prototype de bracelet Alpine Loop, qui s’attache grâce à une fermeture spécialement conçue pour cet appareil : un modèle Ultra en titane noir, ont vu le jour.

Les images ont été partagées par l’utilisateur DoongleBookPro sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). On peut y voir ce qui semble être un prototype de bracelet Alpine Loop de couleur bleue marine avec des attaches compatibles avec l’Apple Watch Ultra également de couleur noire. Rappelons que celles de l’actuelle Apple Watch Ultra ont des attaches de couleur gris titane, les mêmes que celles de la montre.

Space Black Apple Watch Ultra Confirmed? pic.twitter.com/aLjkJGCsg7 — Dongle (@DongleBookPro) 9 janvier 2024

Si ce prototype de bracelet Alpine Loop est réel, cela signifierait que la société de la pomme mordue envisageait à un moment donné de sortir une Apple Watch Ultra de couleur noire, l’une des nouveautés attendues pour la deuxième génération de la montre et que nous n’avons finalement pas vue. Pour le moment, nous n’avons qu’une seule variante de couleur, et il est étrange de ne pas avoir au moins la version noire.

Ces images, qui sont censées confirmer qu’une Apple Watch Ultra de couleur noire aurait pu exister mais n’est pas encore disponible, ne sont pas les premières que nous avons. Le mois dernier, d’autres images ont été publiées montrant un prototype d’Apple Watch Ultra avec l’arrière de couleur noire, des photographies provenant de la base de données de la FCC. Des images qu’Apple aurait envoyées à l’autorité de régulation avant son lancement.

Si nous la verrons un jour ou non, c’est encore un mystère. Une Apple Watch Ultra de couleur noire apporterait plus de variété à la gamme, car c’est une teinte qui pourrait très bien s’adapter au titane. Il semble que cela ait été travaillé, mais que cela ne se soit finalement pas concrétisé. Mais ce n’est pas quelque chose de nouveau chez Apple, car les AirPods et les AirPods Pro ne sont également disponibles qu’en blanc.