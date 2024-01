Sony lancera également son propre casque de réalité mixte cette année : voici tout ce que l’on sait jusqu’à présent

La société japonaise entre également sur le marché croissant de la réalité mixte

L’ambitieux projet de réalité mixte de Sony a été présenté au CES de Las Vegas

Sony a beaucoup fait parler de lui lors du récent CES de Las Vegas. Cet événement, qui présente les innovations technologiques du monde, a été le théâtre de l’annonce de l’entrée de Sony sur le marché de la réalité mixte avec un casque jusqu’alors totalement inédit. Cependant, quelques détails sur ce nouveau produit ont été révélés.

Sony se lance dans la réalité mixte

La réalité mixte est l’un des nouveaux objectifs de marché de Sony. Comme cela a été révélé lors du CES 2024 par Kenichiro Yoshida et dans un communiqué de presse ultérieur, l’entreprise travaille sur un appareil qui suscite de grandes attentes. Parmi les détails importants, on peut noter la collaboration avec Siemens dans ce projet, ainsi que sa résolution 4K OLED interne ou le processeur Snapdragon XR2 de 2e génération qu’il embarquera.

Sony a mis en avant certains détails sur ces lunettes, ainsi que quelques spécifications matérielles telles que son souci d’en faire un appareil confortable à utiliser, un point sur lequel de nombreux testeurs critiquent les Apple Vision Pro. On peut également mentionner son design particulier de contrôles, qui garantirait une expérience utilisateur exceptionnelle, ainsi que les possibilités de cibler leur dispositif vers le marché du travail, dans des domaines professionnels tels que la conception 3D.

Petit à petit, de plus en plus d’entreprises entrent sur ce jeune segment, bien qu’il soit encore peu exploité en général. Ainsi, les premières marques qui s’y aventurent auront un avantage par rapport à celles qui mettront plus de temps à le faire. Meta, grâce à sa propriété d’Oculus, a déjà lancé sur le marché les fameuses Meta Quest 3.

Une autre grande entreprise comme Apple est en train de finaliser ses Apple Vision Pro, ses lunettes de réalité mixte qui, bien qu’ayant un prix assez prohibitif, suscitent beaucoup d’intérêt et seront disponibles en février aux États-Unis.

Réalité virtuelle en action

Il s’agit de la première incursion de Sony dans la réalité mixte, mais ils peuvent appliquer beaucoup de ce qu’ils savent déjà grâce à leur travail sur la réalité virtuelle sur PlayStation. Dans la génération précédente, il y a déjà eu une première approche de cette technologie, bien que les nouvelles PS VR2 de PlayStation 5 et leurs lancements se soient déjà montrés comme une technologie très compétente qui a séduit les amateurs de RV, bien qu’elle soit aussi assez coûteuse.

Il ne fait aucun doute que, bien qu’il s’agisse d’un créneau, les marchés de la réalité virtuelle, comprenant également la réalité augmentée et la réalité mixte, ont déjà un segment beaucoup plus défini qu’il y a une décennie. Les attentes de ce marché ne sont plus aussi élevées qu’auparavant, mais il y a maintenant aussi une connaissance plus approfondie de cet espace commercial et les entreprises ont amélioré leurs produits en accord avec les souhaits des utilisateurs.