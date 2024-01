Voyons si les nouveaux pliables que Samsung explore te plaisent

Pendant le salon CES 2024 de Las Vegas, les représentants de Samsung Display ont présenté (presque comme des ballons d’essai) plusieurs formats pliables qui pourraient devenir réalité dans un proche avenir.

Les nouveaux formats pliables que Samsung Display a présentés lors du CES 2024.

Samsung est le prince des pliables. Et s’il est le prince, il doit aussi le paraître, c’est pourquoi le géant de Séoul est allé au CES 2024 de Las Vegas avec plus de designs, plus de formats, plus d’innovation et de nouvelles idées pour compléter la famille Galaxy Z qui a encore de la marge pour s’améliorer dans certains domaines clés.

En tout cas, il ne semble pas que Samsung soit trop disposé à modifier ce que nous connaissons déjà des Flip et Fold, qui continueront à s’améliorer dans leurs lignes, mais les ingénieurs de Samsung Display ont emmené au salon américain plusieurs prototypes avec de nouvelles formes à explorer, presque comme des ballons d’essai pour recevoir les commentaires des experts.

L’un des experts qui les a vus et enregistrés est David Cogen, de TheUnlockr, qui a publié plusieurs vidéos sur son compte X afin que nous puissions les analyser plus en détail :

Samsung continue d’explorer des formats pliables pour créer ce besoin qui convaincra le marché

Tout d’abord, comme vous pouvez le voir, il est curieux et remarquable de constater qu’il n’y a aucun prototype enroulable en tant que tel, présentant seulement ce système de pliage, donc il semble que Samsung n’a pas trop confiance en ce type de téléphones.

En revanche, il y a des parties enroulables, car dès le premier prototype, de taille importante, nous voyons qu’il dispose d’une charnière avec un morceau supplémentaire d’écran enroulé sur un côté, et qu’il est possible de le déployer manuellement aussi bien avec le terminal fermé qu’ouvert.

Le deuxième cas est plus conventionnel, avec un design similaire à celui du Galaxy Z Flip qui étend son panneau flexible vers le cadre supérieur dans une sorte de Note Edge moderne.

Le troisième téléphone conceptuel a la particularité que sa charnière se plie à la fois vers l’avant et vers l’arrière, laissant l’une des moitiés plus grande pour afficher une sorte de always-on-display pendant que le téléphone est plié.

Il s’agit de quatre prototypes ou téléphones conceptuels, dont deux explorent même des designs mixtes présentant à la fois la charnière déjà classique et un système enroulable supplémentaire.

Et le dernier est plutôt un petit ordinateur portable, ou une sorte d’ultrabook, qui dispose également d’une charnière au milieu et d’un système enroulable supérieur capable d’étendre un peu plus son écran.

Pour l’instant, tout ce que nous savons, c’est qu’il s’agit d’expériences que Samsung Display a utilisées pour, d’une part, montrer ce qu’ils peuvent faire, ainsi que pour recevoir les avis des experts qui ont pu les voir, les toucher et en tirer des conclusions lors du CES 2024.

Ces prototypes ne sont pas les seules nouveautés que Samsung a présentées à Las Vegas, nous avons également vu de nouvelles télévisions avec plusieurs technologies, les enceintes camouflées Samsung Music Frame et de nombreuses nouveautés liées à l’intelligence artificielle et à l’avenir de l’industrie.