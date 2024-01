Twitch licencie 500 autres employés, soit 35% de son effectif.

La plus grande plateforme de streaming en direct sur Internet a annoncé de nouveaux licenciements, avec des raisons économiques en toile de fond.

Twitch va licencier davantage d’employés.

Twitch commence à avoir de sérieux problèmes. Nous ne parlons pas des changements constants de politiques concernant le contenu explicite, d’abord en autorisant la nudité puis en l’interdisant à nouveau en moins d’un mois (ce qui peut déjà donner une indication que la plateforme ne sait pas trop ce qu’elle veut), mais en termes économiques.

D’après un article publié dans Bloomberg, le prestigieux média spécialisé en économie indique que Twitch a licencié 35% de son effectif, soit environ 500 employés. Pour l’instant, la plateforme n’a pas fait de commentaire à ce sujet, mais ce sont des nouvelles préoccupantes.

Nouvelle vague de licenciements dans une entreprise technologique

La plus grande plateforme de streaming en direct sur Internet suit un modèle que nous avons déjà vu dans d’autres cas comme Twitter (ou X, ou quoi que ce soit appelé dans 6 mois, s’il existe toujours), Meta ou même Amazon lui-même, la société mère de Twitch. Les licenciements dans les grandes entreprises technologiques ne sont pas nouveaux.

En réalité, Twitch a déjà réduit ses effectifs l’année dernière au milieu d’une véritable tempête pour l’entreprise : changements dans la direction, augmentation des coûts d’exploitation et mécontentement général de la communauté, qui a notamment entraîné le départ de grands noms de la plateforme.

Par ailleurs, Twitch a également annoncé des plans de fermeture du service en Corée du Sud. Cette décision a été difficile, car ce marché est l’un des plus importants au monde en ce qui concerne les sports électroniques. La raison ? Encore une fois, économique : les coûts d’exploitation auxquels l’entreprise était confrontée sur ce territoire sont prohibitifs.

Et pourtant, bien que la plateforme connaît un moment de popularité énorme avec l’un des plus grands nombres d’utilisateurs actifs de son histoire, il est difficile pour Twitch de générer des bénéfices. Malgré un virage vers la rémunération des streamers grâce aux revenus publicitaires (à la manière de YouTube), l’opération n’a pas été un succès : l’entreprise reste économiquement non viable une décennie après son rachat par Amazon.

Et les coûts d’exploitation continuent d’augmenter. La société elle-même a déclaré dans un article sur son blog d’entreprise en 2022 que chaque grand streamer coûte 1 000 dollars par mois à l’entreprise en termes de maintenance, et cela en ayant le support des Amazon Web Services. L’avenir ne semble pas radieux pour Twitch.