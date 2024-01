Mon téléphone portable ne me permet que de passer des appels d’urgence: solution à l’erreur

Vous ne pouvez faire que des appels d’urgence avec votre smartphone? Nous vous expliquons les raisons possibles et leurs solutions.

Smartphone avec un message d’erreur à l’écran

Même si de nos jours nous utilisons nos smartphones pour pratiquement tout, la réalité est que leur fonction principale est principalement d’appeler. Mais parfois, pour une raison quelconque, nous ne pouvons faire que des appels d’urgence, et nous ne pouvons pas appeler un numéro spécifique ou n’importe qui en général. Et cela indique qu’il y a un problème avec notre appareil.

Bien que passer un appel d’urgence soit toujours une option et que vous puissiez même recevoir des alertes de protection civile, vous voudrez probablement résoudre le problème de ne pas pouvoir passer d’appels. C’est pourquoi nous allons examiner les différentes causes et leurs solutions possibles.

Carte SIM mal insérée

Une des raisons qui peuvent empêcher de passer des appels normalement est que la carte SIM est mal insérée. Si vous l’avez retirée pour la changer, nettoyer votre téléphone de l’intérieur ou insérer ou retirer la carte SD, il est possible que lorsque vous l’avez remise, vous ne l’ayez pas correctement insérée.

Dans ce cas, la solution consiste simplement à retirer la carte et la remettre, en nous assurant qu’elle est correctement insérée cette fois-ci. Nous recommandons également d’en profiter pour la nettoyer, car une carte SIM sale peut également poser des problèmes.

Problèmes de maintenance du réseau

Ce n’est pas quelque chose de courant, mais il arrive parfois que les opérateurs suspendent temporairement le fonctionnement de la ligne pour effectuer des travaux de maintenance. Il est également possible qu’il s’agisse d’une panne et que personne utilisant cet opérateur n’ait accès à la possibilité de passer des appels. Pour être sûr qu’il s’agit de ce problème, la seule chose que vous pouvez faire est d’appeler votre opérateur depuis un autre téléphone et de poser la question. Si c’est le cas, vous ne pourrez rien faire pour le résoudre et vous devrez simplement attendre que le problème soit résolu.

Vous n’avez pas correctement saisi le code PIN

Pour pouvoir passer des appels depuis votre téléphone, il est essentiel que vous saisissiez le code PIN qui donne à l’appareil accès à votre carte SIM.

Bien que cela soit assez basique, il est possible que vous ayez fait une erreur en saisissant le code PIN ou que vous l’ayez tout simplement oublié. Dans ce cas, votre téléphone ne pourra fonctionner que s’il est connecté à un réseau Wi-Fi pour accéder à Internet, mais il ne sera pas possible de passer des appels. Mais dès que vous entrerez le code PIN correct, le problème sera résolu.

Carte SIM endommagée

Un problème qui pourrait empêcher de passer des appels normalement est que notre carte SIM est endommagée ou cassée.

Pour être sûr qu’il s’agit bien de ce problème, vous pouvez vous rendre dans Paramètres> À propos du téléphone> SIM> État. À cet endroit, vous pourrez voir des informations sur le bon fonctionnement ou non de la carte que vous avez insérée dans votre appareil.

Dans le cas où la carte ne fonctionne effectivement pas correctement, vous devrez appeler votre opérateur et demander un duplicata. Dès que vous avez votre nouvelle carte et que vous l’insérez dans votre téléphone, tout reviendra à la normale.

Plateau cassé

Si vous avez essayé d’insérer la carte SIM maintes et maintes fois sans succès, même en essayant avec une autre carte, il est possible que le problème soit un problème avec le plateau dans lequel la carte est insérée. Lorsqu’il est cassé, il arrive parfois que la carte ne fasse pas le contact nécessaire avec le téléphone pour qu’il puisse détecter la carte et fonctionner correctement. Malheureusement, ce problème est difficile à résoudre. Vous pouvez essayer de contacter un service technique pour voir s’ils peuvent remplacer cette pièce, mais il est même possible que vous finissiez par devoir changer de téléphone.

Aucune couverture réseau

Le problème qui vous empêche de passer des appels est-il survenu lorsque vous étiez dans un nouvel endroit ou éloigné? Alors il est probable qu’il s’agisse d’un manque de couverture réseau.

La couverture de la plupart des opérateurs s’est considérablement améliorée et il est maintenant plus difficile de trouver un endroit où la couverture soit absente, mais cela se produit encore dans certains endroits, surtout ceux qui sont éloignés des grandes villes. Si c’est le problème, vous n’aurez d’autre choix que d’attendre d’être dans un endroit où la couverture est disponible.

Brouillage de fréquences

Une autre raison pour laquelle votre smartphone peut avoir des problèmes pour passer des appels est qu’il est soumis à l’effet d’un brouilleur de fréquences.

Cela se produit souvent lorsque nous nous trouvons près d’endroits tels que les commissariats, les endroits où les forces de l’ordre devront intervenir ou les événements sportifs à haut risque. Ces brouilleurs empêchent les appareils de se connecter les uns aux autres. La seule chose que nous pouvons faire est d’attendre d’être loin de ce brouilleur pour passer l’appel.

Roaming désactivé

Si le problème d’impossibilité de passer des appels survient lorsque vous êtes en voyage à l’étranger, il est possible que vous n’ayez tout simplement pas activé l’itinérance, de sorte que votre opérateur ne vous autorise pas à utiliser votre téléphone en dehors de votre pays.

Pour résoudre ce problème, vous devez accéder aux paramètres de votre téléphone et rechercher l’option Itinérance des données. Si elle est désactivée, il vous suffit de basculer le bouton pour l’activer. Cependant, gardez à l’esprit que selon le pays où vous vous trouvez, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer à votre facture, surtout si vous accédez à Internet.

Attaque cybernétique

Ce n’est pas courant, mais il est également possible que la raison pour laquelle vous ne pouvez pas passer d’appels soit parce que vous avez été victime d’une attaque cybernétique. La personne qui a accédé à votre téléphone peut avoir empêché que vous puissiez passer des appels normalement.

Si vous suspectez que vous ne pouvez pas passer des appels en raison d’une cyberattaque, nous vous recommandons de contacter un service technique. Il est probable que le problème se résolve simplement en formatant le téléphone pour supprimer le virus qui vous empêche de passer des appels, mais une aide professionnelle peut toujours être importante dans ces situations.