HUAWEI revient en force : elle est déjà l’une des 3 marques qui vend le plus de téléphones « premium » dans le monde entier

Le fabricant chinois a accompli cette grande réalisation après le spectaculaire succès de l’un de ses smartphones et promet d’améliorer ses chiffres en 2024

Le HUAWEI Mate 60 Pro a été essentiel pour que HUAWEI atteigne cette grande réalisation au niveau mondial

Le lancement du HUAWEI Mate 60 Pro a été une véritable révolution pour HUAWEI, qui voit ses chiffres de vente augmenter à nouveau après l’interdiction imposée par les États-Unis. La société a non seulement enregistré ses meilleures recettes au cours des 3 dernières années, augmentant ses ventes annuelles de 9 %, mais elle s’est également positionnée comme l’une des 3 marques qui vendent le plus de téléphones « premium » dans le monde, juste derrière Apple et Samsung.

Selon un nouveau rapport de Counterpoint Research, HUAWEI est le troisième fabricant qui a le plus vendu de smartphones de 600 dollars ou plus en 2023. Le principal responsable de cette réussite est le HUAWEI Mate 60 Pro mentionné précédemment, un téléphone « premium » qui a conquis le public avec des caractéristiques telles qu’un écran énorme de 6,82 pouces, une puissante puce Kirin 9000 et un excellent système photographique.

HUAWEI est l’une des 3 marques qui vendent le plus de téléphones « premium »

Les ventes de téléphones « premium » ont augmenté en 2023, maintenant ainsi une tendance à la hausse qui démontre qu’il y a de plus en plus d’acheteurs intéressés par les smartphones qui coûtent 600 euros ou plus. Le dominion appartient toujours à Apple, qui a rassemblé 71% de ce segment l’année dernière. Cependant, ce leadership a diminué depuis les 75% que la société américaine avait obtenus en 2022.

Un des faits les plus frappants du rapport de Counterpoint Research est la renaissance de HUAWEI en tant que l’une des marques qui vendent le plus de téléphones « premium » à l’échelle mondiale. Le fabricant chinois revient dans le top 3, avec une croissance de 4% à 5% entre 2022 et 2023. Il prend ainsi la place de Xiaomi, qui reste stable avec 4% du marché et descend à la quatrième position.

Comme le souligne l’étude, ce succès de HUAWEI est dû à l’ accomplissement du HUAWEI Mate 60 Pro. Ce smartphone, qui est sorti en Chine à la fin août de l’année dernière, a battu des records de vente dans le pays. En réalité, la série HUAWEI Mate 60 a permis à HUAWEI d’augmenter ses ventes mondiales au troisième trimestre de l’année, avec une croissance de 44 % par rapport à la même période en 2022.

Il faut avouer que le « flagship killer » de HUAWEI est un téléphone qui impressionne dès que nous lisons sa fiche technique. Son cerveau est le puissant Kirin 9000, un processeur créé par le fabricant chinois lui-même, tandis que son devant est inondé d’un écran AMOLED énorme. De plus, il dispose d’un ensemble photographique de premier ordre et d’une grande batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de 80W et une charge sans fil de 50W.

En voyant ces caractéristiques, on comprend pourquoi le HUAWEI MATE 60 Pro a suscité autant d’enthousiasme parmi le public chinois. Ce téléphone est également l’une des raisons pour lesquelles les ventes de téléphones HUAWEI pourraient augmenter jusqu’à 40% en 2024. Il semble que la renaissance de la marque n’est pas qu’une illusion et qu’elle récupère réellement sa position en tant que l’un des fabricants de smartphones les plus populaires du marché.