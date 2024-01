Les premières photos prises avec le OnePlus 12R confirment qu’il sera un flagship économique avec un excellent appareil photo

L’OnePlus 12R continue de briller avant de sortir sur le marché international.

La section photo de la nouvelle gamme phare d’OnePlus est remarquable

L’OnePlus 12R souhaite faire ses débuts sur le marché international en frappant fort sur la table. Cette version économique de l’OnePlus 12, le prochain flagship de la marque OnePlus, laisse bouche bée ses utilisateurs après avoir montré la puissance photographique qu’il renferme. En réalité, avec la qualité de cet appareil photo et de ses composants, ce OnePlus 12R se présente comme un vrai flagship économique.

Un appareil photo de haut vol pour l’OnePlus 12R

L’un des éléments que les utilisateurs ont tendance à privilégier lorsqu’ils achètent un nouveau téléphone portable est la section photo. De nos jours, les téléphones portables peuvent prendre des photos dignes d’un appareil photo professionnel, et dans les téléphones haut de gamme, ce facteur est souvent important. Eh bien, comme on peut le voir ci-dessous, l’OnePlus 12R, bien qu’il soit la version « allégée » de l’OnePlus 12, apparaît comme un téléphone portable fortement recommandé en termes de qualité photo.

OnePlus a toujours insisté pour que sese meilleurs téléphones soient équipés de caméras de haute qualité, et c’est ce qu’ils ont fait une fois de plus. En effet, avec un ensemble de lentilles signé Hasselblad, même l’OnePlus 12R (ou OnePlus Ace 3, selon le marché) est capable de prendre des photos d’une qualité exceptionnelle. Via Weibo, le réseau social chinois similaire à Twitter, l’entreprise a montré ce dont il était capable avec des photos comme celles que vous pouvez voir ci-dessous:

Son arrivée imminente en France

Ce smartphone sera présenté sur le marché espagnol le 23 janvier prochain aux côtés de son grand frère, l’OnePlus 12. Il disposera de spécifications haut de gamme, telles que le Snapdragon 8 de 2e génération, les lentilles Hasselblad mentionnées précédemment, un écran FHD+ de 120Hz, une batterie de 5 500 mAh avec une charge rapide de 100W, et des configurations de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou de 16 Go de RAM et 256 Go de stockage.

L’OnePlus 12, quant à lui, monte d’un cran en termes de spécifications, grâce au tout nouvel Snapdragon 8 de 3e génération, qui commence à être intégré dans les nouveaux téléphones premium, ainsi qu’à des configurations de 16 Go de RAM avec 512 Go de stockage, ou encore sa version déconcertante de 32 Go de RAM avec 1 To d’espace de stockage. En réalité, les statistiques enregistrées sur AnTuTu révèlent que l’OnePlus 12 est capable de battre les records de performance jusqu’à présent établis.

On ne sait pas encore à quel prix exact ces téléphones seront disponibles en France, mais compte tenu du fait que l’OnePlus 11 était au prix d’environ 800 euros à sa sortie, on pourrait s’attendre à ce que l’OnePlus 12 et l’OnePlus 12R se situent également autour de ce prix, avec une différence de prix entre eux en fonction des caractéristiques matérielles de chacun. L’OnePlus 12R sera donc moins cher car il est inférieur en termes de matériel, mais malgré tout, ce téléphone se présente comme un véritable flagship à un prix plus abordable que sa version principale.