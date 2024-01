Le OPPO Find X7 Ultra est officiel : le téléphone avec les meilleures caméras que vous ne pourrez pas acheter

Pourtant, malgré ses grandes spécifications, il n’est pas prévu que ce téléphone sorte de Chine

L’OPPO Find X7 Ultra est arrivé en Chine pour se montrer comme l’un des Android les plus puissants du moment

L’OPPO Find X7 Ultra est déjà en vente après s’être révélé comme l’une des meilleures bêtes photographiques actuelles. Ce smartphone, qui a déjà été lancé en Chine, se présente comme l’un des fleurons les plus puissants de ce début d’année. Cependant, il y a quelque chose qui empêchera de nombreux utilisateurs de l’acheter, car il n’est pas prévu que ce téléphone sorte de Chine.

OPPO pourrait le laisser en Chine

C’est l’un des éventuels inconvénients lorsque l’on souhaite se procurer l’OPPO Find X7 Ultra, puisqu’en l’absence d’un lancement international, la seule option viable est l’importation. En réalité, le fait que ce téléphone ne sorte pas de Chine a été affirmé par Arne Herkelmann, responsable de la division produits d’OPPO, lors d’une conférence de presse avec Android Authority. Par conséquent, malgré ses caractéristiques impressionnantes, plus d’un devra se passer de ce téléphone et chercher un autre téléphone portable.

« L’OPPO Find X7 Ultra sera limité au marché domestique chinois pour le moment. Je crains que nous n’ayons actuellement aucun plan pour le sortir de Chine », a déclaré le directeur de la société lors de la conférence de presse. Avec des déclarations aussi catégoriques, l’arrivée de ce téléphone dans le reste du monde est totalement exclue, du moins à court terme. Il est toujours possible que la société change de plans au cours de l’année et le lance sur le marché mondial, mais il est clair que ce n’est actuellement pas leur intention.

Pratiquement tout ce que l’on souhaite dans un téléphone

Comme vous avez pu le lire précédemment sur Netcost-security.fr, l’OPPO Find X7 Ultra a déjà montré un impressionnant aspect photographique grâce à ses lentilles Hasselblad, mais ce n’est qu’une de ses grandes forces, car il possède bien plus encore à l’intérieur. Par exemple, le processeur Snapdragon 8 de 3e génération lui garantit une puissance actuellement de pointe sur le marché, il dispose d’un écran impressionnant avec une résolution de 3168×1440 pixels, de 12 à 16 Go de RAM, et d’une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 100W.

Ce téléphone arrive sur le marché chinois aux côtés de l’OPPO Find X7 (version standard), qui, en tant que version de base, possède également des qualités intéressantes, partageant le même processeur, bien qu’il y ait des différences au niveau de l’aspect photographique, où la version Ultra ne lésine pas sur les composants.