Nouveaux realme V50 et realme V50s : deux téléphones économiques au design élégant et écran de 120 Hz

Les realme V50 et V50s sont équipés d’un écran plat de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+, avec un processeur MediaTek Dimensity 6100 Plus et avec un appareil photo principal de 13 MP.

L’ensemble du design du nouveau realme V50 dans sa couleur Purple Dawn

realme veut rivaliser avec Xiaomi et ses célèbres Redmi Note, c’est pourquoi il vient de lancer en Chine sa nouvelle génération de smartphones pas cher de milieu de gamme avec la 5G, les realme V50 et realme V50s, qui partagent de nombreuses caractéristiques avec le realme 11x, à l’exception des appareils photo et de la vitesse de charge de la batterie.

Les realme V50 et realme V50s sont deux téléphones pas cher avec la 5G qui se distinguent par leur design élégant et fin, avec un grand écran de 120 hertz et une énorme batterie de 5 000 mAh.

realme V50 et realme V50s : toutes les informations

Les realme V50 et realme V50s misent sur un boîtier fin et léger avec une épaisseur de 7,89 mm et un poids de seulement 190 grammes et sur un design similaire à celui du realme 11x avec une face avant presque sans bordures et un dos avec un grand module circulaire de caméras abritant deux capteurs photo et un flash LED.

En termes de performances, les deux appareils partagent les mêmes spécifications, car il s’agit de deux versions du même appareil, l’une destinée aux opérateurs et l’autre déverrouillée. Ainsi, les deux smartphones sont dotés d’un grand écran LCD de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 680 nits.

Sous le capot des deux téléphones, on trouve le processeur MediaTek Dimensity 6100 Plus, une puce Octa-core compatible avec les nouveaux réseaux 5G, associée à deux versions de 6 et 8 Go de RAM et à autant de variantes de stockage interne de 128 et 256 Go, toutes deux extensibles via des cartes microSD.

En ce qui concerne la photographie, ces deux nouveaux téléphones pas cher de la marque chinoise optent pour un double module de caméras composé d’un capteur principal de 13 mégapixels et d’un capteur de profondeur dont la résolution n’a pas encore été confirmée, ainsi que d’une caméra frontale de 8 mégapixels.

En ce qui concerne les autres caractéristiques des realme V50 et realme V50s, il convient de souligner que les deux smartphones sont équipés d’une immense batterie de 5 000 mAh avec une charge « rapide » de 10 ou 18 W, avec realme UI 4.0 basé sur Android 13 comme système d’exploitation, avec un lecteur d’empreintes latéral et avec une prise casque 3,5 mm.

realme V50 et realme V50s : disponibilité et prix

Les realme V50 et realme V50s sont déjà disponibles à l’achat en Chine en deux couleurs : Purple Dawn et Midnight Black, avec les prix officiels suivants: