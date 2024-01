Apple soutient devant l’UE qu’elle dispose de cinq App Store pour éviter les stores d’applications tiers

Apple estime que l’App Store ne devrait pas être considérée comme une plateforme car elle en exploite cinq différentes

Apple veut éviter les stores d’applications tiers

Alors qu’Apple se prépare à autoriser les stores d’applications tiers sur iOS et iPadOS conformément aux obligations de l’UE et à sa loi sur les marchés numériques, elle souhaite en réalité l’éviter et c’est pourquoi elle présente des arguments pour ne pas le faire. Récemment, elle a déclaré à l’UE que l’App Store ne devrait pas être considérée comme une plateforme car elle en exploite cinq, pas une seule.

Apple souhaite éviter d’avoir à autoriser les stores d’applications tiers

Apple a jusqu’au 5 mars pour permettre le téléchargement d’applications en dehors de l’App Store sur iOS et iPad. L’App Store est considéré comme un monopole car que vous soyez un consommateur ou un développeur souhaitant vendre votre application, il n’y a qu’un seul endroit où vous pouvez le faire : l’App Store. À condition bien entendu que cela concerne les appareils Apple.

Apple a un contrôle total sur les applications autorisées dans l’App Store et l’entreprise définit ses propres conditions, y compris sa commission de 15% ou 30%, en fonction des revenus de l’application, que les développeurs et les consommateurs doivent accepter. De nombreux régulateurs, y compris l’Union européenne, considèrent cela comme une violation de la loi sur la concurrence.

La loi sur les marchés numériques mentionne spécifiquement l’App Store d’Apple. Cela signifie qu’Apple devra permettre la concurrence sur le marché des applications pour iPhone, ce qui implique que l’entreprise devrait autoriser les stores d’applications tiers pour se conformer à la DMA.

Cependant, bien qu’Apple ait confirmé qu’elle travaille sur ce point afin de respecter au maximum la confidentialité des utilisateurs, elle concentre également ses efforts pour l’éviter. Comme nous l’avons mentionné précédemment, la société Apple a récemment affirmé que l’App Store ne peut pas être considérée comme une plateforme, car elle en exploite cinq différentes : iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Vision Pro.