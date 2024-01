Sony surprend au CES 2024 en lançant la PlayStation 5 Slim dans 3 nouvelles couleurs

Sony vient d’annoncer trois nouvelles couleurs pour la PlayStation 5 Slim, inspirées de la planète Terre

La PlayStation 5 Slim arbore trois nouvelles couleurs qui changent complètement l’esthétique de la console Sony

La PlayStation 5 Slim est disponible en trois nouvelles couleurs : rouge, bleu et argent. Cette version plus fine de la console Sony présente des couleurs plus vives qui apportent un changement drastique au niveau de sa conception. Les utilisateurs peuvent avoir attendu l’annonce d’une PlayStation 5 Pro, mais Sony a décidé qu’il était préférable d’offrir plus de variété au niveau des couleurs.

Le changement externe n’affecte aucune caractéristique interne, car il s’agit toujours d’une PlayStation 5 à part entière. La seule différence est que la PlayStation 5 Slim occupe 30% de moins d’espace, ce qui la rend adaptée aux salons où le meuble de télévision est réduit.

La PlayStation 5 Slim dans trois nouvelles couleurs qui font référence aux éléments de la Terre

Puisqu’il s’agit exactement d’une PS5 mais plus fine, ses caractéristiques sont similaires et elle dispose notamment d’un disque dur SSD de 1 To avec un lecteur de disque Blu-Ray externe. Les nouvelles couleurs sont également appliquées aux manettes de la console, selon Sony. Elles seront maintenant disponibles en bleu, rouge et argent. La vidéo d’annonce de ces nouvelles couleurs montre en détail les motifs qui ont inspiré ces teintes.

La console arbore un tout nouveau look avec ces trois couleurs qui s’ajoutent à la gamme de designs de la PlayStation 5. De plus, cette nouveauté met en évidence l’existence de nombreuses autres couleurs qui pourraient être lancées au cours des prochains mois.

Le volet personnalisation de la PlayStation 5 n’a pas encore été beaucoup exploré, mais il semble que Sony souhaite que cela change. Ces trois nouvelles couleurs sont la première étape qu’ils ont franchie, et elles sont si naturellement intégrées à la PlayStation 5 Slim qu’elles sont impressionnantes.

La disponibilité de cette console avec le nouveau design est inconnue, mais il est prévu que Sony fournisse de plus amples détails à ce sujet au cours de ce mois. En attendant, il est intéressant de constater comment les consoles de dernière génération sont également des éléments esthétiques pour nos foyers.