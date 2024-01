La caméra de ton Samsung Galaxy pourra être utilisée comme webcam pour ton PC

Samsung améliore la connectivité de ses téléphones avec les ordinateurs Windows

Le Samsung Galaxy S24 Ultra sera l’un des appareils bénéficiant de la connectivité avec Windows 11

Les téléphones Samsung Galaxy pourront être utilisés comme des webcams sur votre PC, comme l’a annoncé actuellement la société sud-coréenne lors du CES de Las Vegas. Cette fonctionnalité, sur laquelle Microsoft a également travaillé de manière spécifique via Windows 11, offrira de nouvelles façons d’utiliser la technologie à votre disposition.

Appels vidéo sur PC depuis votre téléphone

La compatibilité de Samsung en tant que service est une nouveauté importante pour que cette fonctionnalité s’établisse solidement à court terme. Comme nous vous l’avons déjà présenté sur Netcost-security.fr, Microsoft travaille depuis un certain temps sur ce service et l’objectif de la société est que, outre les Samsung Galaxy, cette fonction continue d’être intégrée à de nombreuses autres marques, et même à d’autres appareils tels que les tablettes. De cette manière, vous pourrez disposer d’une webcam de très haute qualité sans avoir besoin d’autres périphériques.

Cette fonctionnalité peut être particulièrement utile dans le domaine professionnel grâce à des systèmes tels que Microsoft Teams, mais elle peut également être très utile pour une utilisation quotidienne lors d’appels vidéo personnels. En effet, en plus de la possibilité d’utiliser votre téléphone comme webcam, il y aura également des fonctions disponibles telles que la mise au point sélective, l’effet de flou d’arrière-plan et l’option d’utiliser à la fois la caméra frontale et la caméra arrière.

Parole de Copilot

Samsung a également souligné que cette fonctionnalité sera disponible cette année même sur ses prochains fleurons, la série Samsung Galaxy S24, dont les processeurs semblent déjà confirmés et garantiront un niveau de pointe dans leurs trois versions, que ce soit le Samsung Galaxy S24, le Samsung Galaxy S24 Plus ou le Samsung Galaxy S24 Ultra. Mais ce n’est pas tout : Microsoft Copilot, l’IA déjà présente dans Windows, arrivera également sur les appareils Samsung.

Jonathan Gabrio, l’une des figures du département des services de connectivité, souligne que Copilot fonctionnera à la fois sur les ordinateurs portables Galaxy Book et les smartphones Galaxy lorsqu’ils seront connectés via « Connecter avec Windows ». Ainsi, Samsung rejoint d’autres marques telles que Dell ou Lenovo pour bénéficier des services de Microsoft Copilot sur son système.