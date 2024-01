YouTube vient de franchir l’étape qui lui manquait pour devenir ton application de podcast préférée.

Une nouvelle fonctionnalité vous permet de publier automatiquement les podcasts que vous téléchargez sur une autre plateforme

YouTube se renouvelle avec cette nouveauté

L’essor des podcasts est indéniable, et YouTube le sait. C’est pourquoi il a ajouté une fonctionnalité qui ravira les créateurs de contenu. Maintenant, vous pourrez publier automatiquement les podcasts que vous téléchargez sur d’autres plateformes. Cela signifie que si, par exemple, vous en téléchargez un sur iVoox, il sera également publié sur YouTube.

Comment télécharger automatiquement un podcast sur YouTube

Le meilleur de cette nouvelle fonctionnalité est qu’il téléchargera automatiquement chaque épisode publié sur la plateforme. Dès qu’un épisode est publié, YouTube l’adaptera en ajoutant une couverture, un titre, une description et tout le reste ; bien qu’il soit possible de modifier ces informations par la suite. La plateforme de Google ajoutera une image de couverture, qui sera la pochette du podcast sur une autre plateforme, et restera fixe pendant la diffusion de l’épisode.

Cela permettra de publier le contenu de votre flux RSS (Really Simple Syndication). Le RSS est un type de fichier de contenu mis à jour. Par exemple, les informations des enregistrements que vous téléchargez périodiquement sur iVoox sont des RSS, et le flux RSS est la compilation de tous ces enregistrements.

Le processus est simple. Accédez à YouTube Studio, connectez-vous à votre compte, et cliquez sur ‘Créer’, le bouton situé en haut à droite de l’écran. Plusieurs options apparaîtront, mais vous devrez seulement cliquer sur ‘Nouveau podcast’. Un petit menu pop-up apparaîtra alors, dans lequel vous devrez cliquer sur ‘Envoyer un flux RSS’. Une fois que vous l’avez fait, collez l’URL du contenu et vérifiez que vous êtes le propriétaire des épisodes qui seront téléchargés, ce qui se fera par la confirmation d’un code.

Vous pourrez publier :

Tous les épisodes disponibles

Les épisodes publiés depuis une date spécifique

Seulement les futurs épisodes

Vous pouvez désactiver un podcast pour empêcher le téléchargement automatique de plus d’épisodes. Accédez à YouTube Studio, cliquez sur ‘Contenu’, puis sur ‘Podcasts’. Placez votre curseur sur le podcast que vous souhaitez modifier et sélectionnez ‘Détails’. Dans cette dernière page, recherchez le lien du flux RSS et cliquez sur ‘Déconnecter’. Enfin, confirmez votre décision.

Les podcasts prennent de plus en plus d’importance sur YouTube. La plateforme a intégré Google Podcasts, qui a remplacé YouTube Music en septembre de l’année dernière. D’autre part, il était déjà possible d’ajouter des podcasts via RSS, mais seulement des épisodes individuels.