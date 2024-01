Dans mes projets, je prévoyais de passer du diesel à l’hydrogène, mais la Xiaomi SU7 électrique m’a fait tout remettre en question

Xiaomi a franchi ce qui pourrait être l’étape la plus importante de son histoire. La société était déjà engagée dans toutes sortes d’écosystèmes liés aux appareils intelligents. Des téléphones mobiles avec lesquels elle est née, à tout l’univers domotique, en passant par la cuisine, l’éclairage, sa gamme de téléviseurs… mais maintenant, elle a trouvé un nouveau domaine à perturber : celui des voitures électriques.

Longtemps annoncé par des rumeurs et des fuites de toutes parts depuis des mois, la fin de l’année 2023 a révélé le nouveau Xiaomi SU7, le premier véhicule électrique d’une entreprise qui prévoit d’en lancer beaucoup d’autres à l’avenir. Certains seront haut de gamme, d’autres plus abordables. Et l’arrivée de cette nouvelle voiture, son design et ses caractéristiques, m’ont fait reconsidérer mon avenir en tant que propriétaire de véhicule. Peut-être est-il temps de me détourner et de changer mes plans.

Je me dirigeais vers l’hydrogène et maintenant je ne suis plus si sûr

Pour des raisons qui n’ont pas d’importance ici, j’ai acheté mon dernier véhicule en 2016. Nous avons acheté, c’est le véhicule de la maison. Avant, il y en avait deux, maintenant il n’en reste qu’un et une moto qui est utilisée un peu moins souvent. C’est ce qui arrive lorsque l’on travaille chez soi, cela nécessite moins de déplacements qu’au bureau, et avec des horaires plus flexibles qui vous permettent de ne pas dépendre de deux véhicules fonctionnant simultanément.

C’était en 2016 et nous avons acheté une voiture diesel. À l’époque, les véhicules électriques commençaient déjà à apparaître plus régulièrement et je n’étais pas convaincu. Non seulement à cause du prix, qui reste un obstacle malgré l’augmentation des autres types de motorisation, mais aussi en termes de performances. Je savais donc assez clairement que si j’achetais une voiture électrique, ce serait une Tesla. Même ainsi, je n’étais pas du tout sûr.

Même aujourd’hui, je suis toujours réticent à l’idée d’acheter une voiture électrique et j’étais convaincu, dans le passé, que ma prochaine voiture ne serait ni diesel ni essence, et que j’opterais pour les voitures à hydrogène. On m’a parlé, à l’époque, des merveilles des véhicules à pile à combustible. Encore novices et confrontés à de nombreux problèmes à résoudre pour l’avenir, mais c’était quelque chose qui faisait partie de mes projets. Avec une voiture diesel de 7 ans garée à la maison, il ne semblait pas utopique de penser qu’elle durerait encore 7 ans sans réparations trop coûteuses. Et ce n’est toujours pas le cas.

Cependant, Xiaomi a mis en vitrine une voiture électrique pour laquelle je considérerais un achat plus précoce, même si on dit que le Xiaomi SU7 ne sera pas précisément bon marché. Si l’on considère qu’il est comparé à la Série 5 de BMW, qui se situe autour de 60 000 euros en terme de prix de départ, il est logique de penser que le Xiaomi SU7 ne sera pas bon marché. Mais tout cela ne sont que des suppositions, car la société chinoise n’a encore rien officiellement confirmé.

J’aime pratiquement tout du Xiaomi SU7, nous verrons si j’aime aussi son prix

Je pense que pour le Xiaomi SU7, j’achèterais une voiture électrique sans hésitation, remettant même en question mon idée selon laquelle, si je devais prendre une décision, je choisirais une Tesla. J’aime non seulement le design du Xiaomi SU7, même si son choix de se lancer sous la forme d’une berline est en contradiction avec mon SUV actuel, mais aussi tout ce qu’il propose en termes de logiciels et d’équipements. HyperOS est ce qui attire le plus mon attention, bien sûr, en tant que fan de Xiaomi, mais l’ensemble du package est vraiment attrayant pour moi.