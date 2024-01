Ce sont les smartphones de milieu de gamme les plus puissants du marché actuel.

AnTuTu a révélé la liste des dix smartphones Android de milieu de gamme les plus puissants en décembre 2023

Le POCO F5 est le deuxième smartphone de milieu de gamme le plus puissant du marché en ce moment / Image : AndroAall

Début de chaque mois, la plateforme de benchmark chinoise AnTuTu publie ses classements des 10 smartphones Android les plus puissants du moment au niveau mondial dans les deux principales catégories du marché : haut de gamme et milieu de gamme supérieur. Ainsi, après vous avoir récemment dévoilé quelles sont les 10 meilleures vitrines du marché, nous allons maintenant vous dire quels sont les 10 smartphones de milieu de gamme les plus performants actuellement.

Nous allons maintenant vous donner les 10 terminaux de milieu de gamme qui ont été sélectionnés par AnTuTu comme les plus puissants en décembre 2023. L’une des données les plus pertinentes de ce classement est que, parmi eux, seuls les trois premiers disposent d’un processeur signé Qualcomm, car les autres sont équipés de chipsets fabriqués par MediaTek.

Le realme GT Neo5 SE est le smartphone de milieu de gamme le plus puissant du moment, selon AnTuTu

La première chose que vous devez savoir, c’est que ce classement élaboré par AnTuTu est composé de smartphones Android de milieu de gamme qui étaient disponibles sur le marché mondial en décembre 2023 et, par conséquent, n’ont pas été pris en compte pour ce classement, ni les modèles lancés ces dernières semaines, ni ceux qui sont disponibles uniquement sur le marché chinois.

En nous concentrant sur le classement lui-même, la première chose qui attire l’attention est que les terminaux occupant les trois premières places sont équipés du même processeur, un Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 qui est arrivé sur le marché au premier trimestre de 2023.

Ainsi, la première place du classement d’AnTuTu revient au realme GT Neo5 SE, un terminal qui domine ce classement avec un score de 1 184 497 points et les deux marches suivantes du podium sont occupées, dans cet ordre, par les POCO F5 et Redmi Note 12 Turbo avec un score de 1 131 237 points et de 1 128 470 points respectivement.

À la quatrième, cinquième et sixième place de la liste d’AnTuTu se trouvent, dans cet ordre, les IQOO Neo7, Xiaomi 13T et realme GT Neo 3 avec un score de 928 027 points, 903 919 points et 876 560 points respectivement.

Enfin, les quatre dernières places du classement des meilleurs smartphones de milieu de gamme supérieur de décembre 2023 sont occupées, dans l’ordre suivant, par le Redmi K50i, le Xiaomi 12T, le POCO X4 GT et le Motorola Edge 40.