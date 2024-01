On sait déjà comment Huawei parvient à avoir des processeurs de 5 nanomètres

Non, Huawei n’a pas récupéré ses accords passés. Mais il est confirmé que sa nouvelle puce HiSilicon Kirin 9006c est de 5 nanomètres et n’est pas fabriquée par SMIC mais par TSMC.

Un des derniers chipsets HiSilicon Kirin de Huawei | Image d’Android Authority

Nous connaissons tous les problèmes de Huawei pour accéder aux dernières technologies disponibles dans l’industrie électronique, et c’est que l’interdiction des États-Unis est toujours en vigueur même si certaines restrictions ont été assouplies et que le géant de Shenzhen a pu sortir certains appareils avec connectivité 5G sans que cela ne se termine l’année dernière.

Il y a plusieurs mois, nous avons parlé du secret de SMIC pour fabriquer le HiSilicon Kirin 9000S de 14 nanomètres avec des performances similaires à celles d’un chipset de 7 nanomètres grâce à la double gravure, bien que ces dernières semaines nous ayons vu une autre pirouette de Huawei pour « contourner » les restrictions en nous présentant un chipset avec une technologie de 5 nanomètres à laquelle ils ne devraient pas réellement avoir accès.

Il s’agit du HiSilicon Kirin 9006c qui a été monté sur l’ordinateur portable Qingyun L450 lancé en Chine, et sur lequel un rapport de Tech Insights révélait justement ce détail important, à savoir que il n’est pas fabriqué en Chine par SMIC mais par TSMC, qui est interdite avec une lithographie de 5 nanomètres.

Quel est alors le secret maintenant ? Où est le piège ?

Eh bien, comme l’ont confirmé nos amis de GizChina dans un article récemment publié, le nouveau HiSilicon Kirin 9006c ne bénéficie pas de la dernière technologie sur laquelle SMIC travaille déjà pour fournir à Huawei des puces de 5 nanomètres, et il n’est pas non plus le résultat de quelque chose de bizarre ou de secret pour contourner les restrictions imposées à l’entreprise dirigée par Ren Zhengfei.

En réalité, le Kirin 9006c incorporé dans le Qinguyan L450 n’est certainement pas un SoC nouvellement fabriqué, mais il s’agit de restes de stock que Huawei avait en entrepôt et qui ont été renommés malgré le fait qu’il s’agit de puces TSMC datant de 2020 et livrées à Huawei avant le blocage international.

Le nouveau HiSilicon Kirin 9006c avec une technologie de 5 nanomètres est en réalité une puce de 2020 fabriquée et livrée à l’époque par TSMC, qui n’a renouvelé aucun accord avec un Huawei qui semble seulement utiliser les restes de stock qui lui restaient.

Ainsi, nous sommes simplement en présence d’une autre manœuvre de diversion et/ou d’une fuite en avant de Huawei, qui attend toujours les évolutions de SMIC pour disposer de chipsets de plus en plus performants fabriqués à 100% en Chine et sans limitations. Cependant, pour l’instant, la seule réalité est que Huawei ne pourra continuer à utiliser que des processeurs de 7 nanomètres nouvellement fabriqués.

En réalité, il est même déjà connu que la nouvelle série Nova 12 avec le Kirin 8000 cache en réalité une version réduite de l’ancien Kirin 9000 que nous connaissions déjà.