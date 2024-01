Nuevo Motorola moto g34 5G : un téléphone abordable avec un écran de 120 Hz et un appareil photo de 50 mégapixels pour 189 euros

Toutes les spécifications, prix et disponibilité du nouveau Motorola moto g34 5G, un smartphone de milieu de gamme qui sera lancé en Europe dans quelques jours.

Motorola moto G34 5G en bleu et noir, ses deux couleurs disponibles

Le moto G34 5G est le nouveau smartphone économique de Motorola, un appareil qui est doté de spécifications intéressantes compte tenu de son prix réduit. Nous allons découvrir ses principales caractéristiques, notamment le taux de rafraîchissement de 120 Hz, le processeur Qualcomm Snapdragon 695 et l’appareil photo principal de 50 mégapixels.

Il y a des téléphones Motorola qui ont marqué un avant et un après dans l’histoire de l’entreprise, fondée en 1928. Les téléphones à clapet dont nous nous souvenons tous ont laissé place à des smartphones aussi puissants que le Motorola Edge 40 Pro, le plus complet de la marque à ce jour, qui appartient à la gamme premium.

Cependant, le catalogue de l’entreprise américaine regorge également de téléphones bien plus modestes, parmi lesquels se trouve le téléphone qu’ils ont présenté aujourd’hui : le Moto G34 5G, axé sur le milieu de gamme. Avant de commencer à regarder ses spécifications, voici quelques photos pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble dans ses deux couleurs disponibles : Star Black (noir) et Sea Blue (bleu).

Motorola moto g34 5G : toutes les informations

Motorola moto g34 5G Caractéristiques Dimensions 162,7 x 74,6 x 7,99 mm

179 grammes Écran OLED de 6,5 pouces HD+ (1.600 x 720 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon 695 RAM 8 Go + 8 Go virtuels Stockage 128 Go, avec possibilité d’extension Système d’exploitation MYUI 6.0 basé sur Android 14 Caméras Arrière :

50 MP principal

2 MP objectif macro

Avant :

16 MP Batterie 5.000 mAh

Charge rapide de 18 W Connectivité 5G Autres USB-C

Double nano SIM

Lecteur d’empreintes latéral

Deux haut-parleurs avec Dolby Atmos

D’autres points forts de ce téléphone résident dans sa batterie généreuse de 5.000 mAh, la charge rapide de 18 W et la compatibilité avec Dolby Atmos, qui élève l’expérience multimédia à un autre niveau. En ce qui concerne le logiciel, il bénéficie de la dernière version du système d’exploitation de Google, Android 14, combinée à la couche de personnalisation propre à la marque, qui est également l’une des plus pures.

Prix et disponibilité

Le nouveau Motorola moto G34 5G a été lancé aujourd’hui en Chine, avec une configuration unique de 8 Go de RAM + 128 Go de stockage interne, et 8 Go de RAM virtuelle supplémentaires pour effectuer des tâches multiples. Il est proposé au prix de 999 yuans, ce qui équivaut à environ 127 euros après conversion de la monnaie.

Cependant, un article de Gizmochina a confirmé qu’il y a de fortes chances que ce modèle soit présenté dans les prochains jours au niveau mondial. Apparemment, une version de 4 Go de RAM + 128 Go de stockage interne sera commercialisée sur le marché européen, avec un prix de 189 euros.