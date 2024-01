Les OnePlus 12 et OnePlus 12R dévoilent leurs prétendus prix en dehors de la Chine avant leur lancement mondial

Selon la célèbre newsletter TechPuls, le OnePlus 12 arrivera sur le marché mondial à partir de 799 dollars et le OnePlus 12R aura un prix de départ de 499 dollars

L’arrière du OnePlus 12 dans ses trois teintes disponibles : blanc, vert et noir

Ce mois de janvier sera très animé en termes de présentation de nouveaux smartphones, car, seulement quelques jours après que Samsung célèbre son premier Galaxy Unpacked de 2024, un événement qui aura lieu le 17 janvier prochain et lors duquel seront annoncés les nouveaux Samsung Galaxy S24, la marque chinoise OnePlus lancera au niveau mondial ses deux nouveaux porte-étendard, les OnePlus 12 et OnePlus 12R.

Après leur lancement en Chine, peu de détails restent à révéler sur les OnePlus 12 et OnePlus 12R, à l’exception de leurs coûts en dehors du pays asiatique, et précisément une récente fuite vient de révéler quelles seront les prétendues prix des versions de ces smartphones haut de gamme pour le marché mondial.

Découverte des prix des OnePlus 12 et OnePlus 12R en dehors de la Chine

La célèbre newsletter TechPuls, dirigée par Nils Ahrensmeier, a récemment publié un rapport confirmant les prix des versions mondiales des OnePlus 12 et OnePlus 12R.

Ainsi, selon cette fuite, le OnePlus 12 sera disponible en dehors de la Chine en deux couleurs : Silky Black et Flowy Emerald, et en deux versions de mémoire, 12/256 GB et 16/512 GB, aux prix officiels suivants :

OnePlus 12 12/256 GB : 799 dollars, environ 730 euros

OnePlus 12 16/512 GB : 899 dollars, environ 822 euros

De son côté, le OnePlus 12R arrivera également sur le marché mondial en deux couleurs : Cool Blue et Iron Gray, et en deux versions de mémoire différentes, une avec 8 GB de RAM et 128 GB de stockage interne, et l’autre avec 16 GB de RAM et 256 GB de stockage. Le prix officiel de ces deux variantes du OnePlus 12R sera le suivant :

OnePlus 12R 8/128 GB : 499 dollars, environ 456 euros

OnePlus 12R 16/256 GB : 599 dollars, environ 547 euros

Bien que nous ne sachions pas encore quel sera le prix des deux nouveaux terminaux OnePlus dans notre pays, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour le savoir, car le 23 janvier prochain, les OnePlus 12 et OnePlus 12R seront officiellement lancés en France.