OPPO Find X7 : l’alternative économique arrive avec un seul téléobjectif et un processeur MediaTek

Toutes les spécifications, prix et disponibilité du OPPO Find X7, le petit frère du OPPO Find X7 Ultra

Le nouveau OPPO Find X7 dans toutes ses couleurs disponibles : violet, noir, marron sépia et bleu océan

La nouvelle série de téléphones OPPO Find X7 a été présentée aujourd’hui en Chine, composée de deux modèles intéressants. Si il y a quelques heures nous avons découvert le haut de gamme, le OPPO Find X7 Ultra, maintenant il est temps de faire connaissance avec son petit frère : le OPPO Find X7, l’alternative économique de la célèbre marque chinoise.

En ce qui concerne l’écran, ce téléphone bénéficie d’un écran OLED incurvé de 6,82 pouces, avec un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, une réponse tactile de 240 Hz et une luminosité maximale impressionnante de 4 500 nits. Par conséquent, la seule caractéristique que le modèle Ultra peut envier est la résolution, car tandis que celui-ci atteint le QHD+, le panneau du OPPO Find X7 reste limité au Full HD+.

En ce qui concerne le matériel, ce téléphone fait confiance à un puissant Dimensity 9300, une puce de MediaTek qui est accompagnée du GPU Immortalis-G720. En ce qui concerne sa configuration, le OPPO Find X7 est associé à 12 ou 16 Go de RAM et une capacité de stockage interne qui atteint 1 To, sans possibilité d’extension via une carte microSD.

OPPO Find X7 : toutes les informations

OPPO Find X7 Caractéristiques Dimensions 162,7 x 75,4 x 8,7 mm

206 grammes Écran OLED incurvé de 6,82 pouces Full HD+ (2 440 x 1 440 pixels)

Taux de rafraîchissement de 120 Hz

Luminosité maximale de 4 500 nits Processeur MediaTek Dimensity 9300 RAM 12 ou 16 Go Stockage 256 Go, 512 Go ou 1 To Système d’exploitation ColorOS 14 basé sur Android 14 Caméras Arrière :

50 MP principal f/1.6

50 MP ultra grand-angle f/2.2

64 MP téléobjectif f/2.6

Frontal :

32 MP f/2.4 Batterie 5 000 mAh

Charge rapide de 100 W (câble)

Charge rapide de 50 W (sans fil) Connectivité 5G

WiFi 7

Bluetooth 5.4

NFC

GPS Autres USB-C

Double nano SIM

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Haut-parleurs stéréo Dolby Atmos

IP64

Il y a quelques jours, nous avons vu les premières images prises avec le OPPO Find X7 Ultra, avec des résultats vraiment professionnels et impressionnants. Dans le OPPO Find X7, la différence la plus notable par rapport à son grand frère est que il perd l’un des téléobjectifs, n’offrant qu’un seul de 64 MP, tandis que l’autre en déploie deux de 50 MP chacun.

Le reste des spécifications de l’appareil photo présente de nombreuses similitudes, car les deux modèles ont un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un appareil photo selfie de 32 MP. Cependant, le capteur du capteur principal de l’Ultra est un Sony LYT-900, une génération plus avancée que le LYT-808 du OPPO Find X7, et l’ultra grand-angle a également un angle de vue légèrement plus large (123° contre 119°).

D’autre part, nous ne pouvons pas passer à côté d’une de ses meilleures caractéristiques : la batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 100 W via câble, un chiffre spectaculaire qu’il partage également avec le fleuron de la nouvelle série, et qu’il complète en plus avec une charge rapide sans fil de 50 W. Enfin, il est important de savoir qu’il est livré avec ColorOS 14 basé sur Android 14, la dernière version du système d’exploitation de Google.

OPPO Find X7 : prix et disponibilité

Le nouveau OPPO Find X7 peut déjà être réservé en Chine, mais nous ne savons pas encore s’il sera disponible sur le marché mondial à l’avenir. Pour l’instant, nous vous laissons toutes les versions disponibles avec leurs prix de vente respectifs, convertis en dollars et en euros :

OPPO Find X7 (12 + 256 Go) : 3999 yuans, ce qui équivaut à environ 560 dollars ou 515 euros .

: 3999 yuans, ce qui équivaut à environ 560 dollars ou . OPPO Find X7 (16 + 256 Go) : 4299 yuans, soit environ 600 dollars ou 553 euros .

: 4299 yuans, soit environ 600 dollars ou . OPPO Find X7 (16 + 512 Go) : 4599 yuans, ce qui équivaut à environ 640 dollars ou 592 euros .

: 4599 yuans, ce qui équivaut à environ 640 dollars ou . OPPO Find X7 (16 Go + 1 To) : 4999 yuans, soit environ 700 dollars ou 643 euros.

En ce qui concerne les couleurs disponibles, il y a deux modèles identiques au OPPO Find X7 Ultra : le marron sépia et le bleu océan, avec un revêtement en faux cuir végétalien sur la moitié de sa coque arrière et du verre sur l’autre moitié de son corps. Et, d’autre part, les modèles en couleur noir et violet avec une finition en verre sur toute la coque arrière.