Le realme GT 5 Pro aura une variante avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage

Une nouvelle variante de RAM et de stockage est ajoutée à l’une des options de couleur du realme GT 5 Pro, qui sera disponible à partir de demain.

realme GT 5 Pro avec dos noir.

Au début de ce mois de décembre qui touche à sa fin, realme a officiellement fait son retour sur le haut de gamme en présentant le realme GT 5 Pro, certifiant ainsi que la marque chinoise parie à nouveau sur les téléphones les plus haut de gamme. La présentation du terminal a mis fin à de nombreuses spéculations, notamment en ce qui concerne ses capacités photographiques.

Deux semaines après sa présentation officielle, grâce à nos partenaires de Gizmochina, nous recevons une nouvelle directement du fabricant. Apparemment, le realme GT 5 Pro en noir aura une variante spéciale avec plus de RAM et de stockage interne, comme l’ont révélé des sources officielles de la marque.

Une variante non planifiée

C’est le vice-président de realme, Xi Qi Chase, qui a révélé dans un post sur Weibo que le realme GT 5 Pro dans sa variante noire sera bientôt disponible avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Dès demain, il sera disponible à l’achat en Chine. Rien n’a encore été annoncé concernant une arrivée sur le marché mondial, mais cela n’est pas exclu.

Apparemment, ces options de mémoire étaient initialement prévues uniquement pour les couleurs orange et crème, qui ont une couverture arrière en cuir végétalien. Pour l’option avec la couverture arrière en verre (la couleur noire), ce n’était pas le cas initialement, mais maintenant elle aura également ces spécifications.

Le vice-président de realme n’a cependant pas mentionné son prix, mais étant donné que les autres variantes coûtent environ 547 euros, on peut facilement supposer que le prix de celle-ci ne s’éloignera pas beaucoup de cette fourchette.

Nous rappelons que le realme GT 5 Pro est doté d’un écran OLED incurvé de 6,78 pouces, d’une résolution de 2780 x 1264 pixels, d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz, d’une luminosité maximale de 4 500 nits et d’un impressionnant processeur Snapdragon 8 Gen 3. Il dispose également d’un stockage UFS 4.0 et fonctionne avec realme UI 5 sur Android 14.