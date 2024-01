Apple célèbre l’ouverture de son nouveau store en Corée du Sud en offrant ce fond d’écran génial

Le septième store Apple en Corée du Sud est livré avec une surprise: un fond d’écran original inspiré de l’art du graffiti

Le logo d’Apple avec un design de style graffiti

Ce n’est pas la première fois qu’Apple annonce l’ouverture d’un nouveau store et le célèbre en offrant des fonds d’écran, et ce ne sera probablement pas non plus la dernière. Peut-être que vous ne pourriez pas assister à l’inauguration car vous devriez vous déplacer en Corée du Sud, c’est pourquoi Apple offre un fond d’écran original de style graffiti que vous pouvez télécharger ici.

Apple Store n’avait aucune représentation en Corée du Sud jusqu’en 2021. Il est important de connaître cette information pour se situer, car le 9 décembre dernier nous avons annoncé que la Corée du Sud avait accueilli l’ouverture du sixième store Apple de son pays, plus précisément dans la ville de Hanam.

Eh bien, même s’il ne s’est écoulé qu’un mois depuis cet événement, tout indique qu’ils en veulent plus, car ils viennent d’annoncer l’ouverture du septième store en Corée du Sud. Le nouveau store Apple ouvrira ses portes le samedi 20 janvier à 10h du matin et sera situé dans le quartier de Hongdae, à Séoul, capitale du pays.

Un fond d’écran original pour l’ouverture du septième Apple Store en Corée du Sud

Et comment Apple célèbre-t-elle cet événement ? Eh bien, en offrant un fond d’écran très original, inspiré de l’art du graffiti. De plus, cette création a une signification, car la région de Hongdae où le nouveau store Apple ouvrira a une importante histoire de culture de rue créative.

À première vue, cela peut sembler un mélange de couleurs vives et de bon goût, mais si vous regardez bien, vous pourrez parfaitement reconnaître une pomme créative d’Apple, le célèbre logo de la société de Cupertino. Mais ce n’est pas tout ce qui se cache dans ce graffiti, car le nom du store est également présent en hangul (« 홍대 »), l’alphabet coréen.

Si vous êtes plutôt dans l’équipe Android, vous serez intéressé de savoir que vous pouvez télécharger gratuitement les fonds d’écran des nouveaux Galaxy S24, la série de Samsung qui sera lancée le 17 janvier prochain. Cependant, dans ce cas, les fonds ont commencé à circuler grâce à une fuite officielle, pas en guise de célébration.