Si vous avez un smartphone Sony, vous êtes chanceux : ces Xperia se mettent à jour vers Android 14

Dans le cadre du CES 2024 à Las Vegas, le géant japonais Sony a également voulu nous présenter des lunettes de réalité mixte qui arriveront bientôt pour rebooster son catalogue de dispositifs mobiles, qui sera toujours dominé par des smartphones Xperia dont l’objectif maintenant, une fois les chiffres et les finances stabilisés, est de retrouver son aura d’antan.

Cela sera facilité par le fait que Sony respecte ses engagements mieux que quiconque, et pour cause, le fabricant de Minato avait déjà fourni la mise à jour vers Android 14 avec Xperia UI pour ses derniers fleurons, à commencer par le Sony Xperia 1 V, et maintenant le même package de mise à jour démarre son déploiement sur toute la gamme Xperia de 2022.

Comme vous pouvez le voir, c’est Sony lui-même qui l’a annoncé sur son compte X, donc il n’y a pas de place pour la spéculation, bien que comme toujours, l’arrivée des mises à jour se fera de manière échelonnée aussi bien par marché que par modèles de dispositif :

Just landed! Xperia 1/5/10 IV can now benefit from the OS update to Android 14.

With features including flash notifications, find my device, and much more, discover details of the full update on our website.#Sony #Xperia #SonyXperia #Xperia1IV #Xperia5IV #Xperia10IV #Android14

— Sony | Xperia (@sonyxperia) Janvier 8, 2024